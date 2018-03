Samsung Galaxy S9+ vs Galaxy Note 8 | Ecco la mia scelta

Samsung Galaxy S8 TIM ecco Android Oreo : firmware e link download : Samsung Galaxy S8 brandizzato TIM ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: ecco i dettagli sul firmware e come scaricarlo (link download).Anche se con un po’ di ritardo rispetto alle versioni NO Brand e quelle brandizzate dagli operatori Vodafone e Tre Italia, vi segnaliamo che da poche ore è disponibile l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy S8 brandizzati dallo storico operatore ...

Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor : come scaricare i temi : Stiamo per toccare con mano il tanto atteso Samsung Galaxy S9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano sugli smartphone Huawei e Honor. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremo scaricare temi e wallpaper dello ...

Manuale utente italiano Pdf Galaxy S9+ Samsung : Samsung Galaxy S9+ libretto di istruzioni per fare la prima accensione inserire la scheda SIM sul Top di Gamma Sasmung Trucchi suggerimenti nel Manuale D'suso italiano Galaxy S9+ Galaxy S9+ Manuale italiano Samsung è già disponibile per il Download e al suo interno potrete trovare trucchi, istruzioni, guide e suggerimenti per configurare e risolvere i principali problemi.

Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : La nuova versione di Google Lens per la fotocamera è sbarcata su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Problemi ricezione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind dopo l’aggiornamento - che fare? : Continua a far molto discutere l'aggiornamento di febbraio riservato ai Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, sublimatosi nella serie firmware XXU2DRB6. Come già vi avevamo accennato nel weekend, alcuni utenti nel post-upgrade (alcuni la leggono come una semplice coincidenza, altri no) avrebbero preso a lamentare dei Problemi di ricezione anche piuttosto invasivi, che, nel peggiore dei casi, impedirebbe addirittura di effettuare e ricevere chiamate ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo del 30% rispetto a S8. Arrivato aggiornamento Android Oreo : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : arrivato Google Lens - l’utilità : Nuovo passo in avanti su Samsung Galaxy S8 con Google Assistant, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da Google Lens, un'estensione finora rimasta appannaggio dei vari Google Pixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimi Galaxy S9 e sul phablet Note 8. Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche ...

Samsung Galaxy J8 Plus 2018 svelato con chipset Snapdragon 625 : Il Samsung Galaxy J8 Plus 2018 è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench svelando di possedere un chipset Snapdragon 625: altri dettagli.A poco più di 10 giorni dalla comparsa sul database di GeekBench del modello J8 2018, oggi sempre lo stesso Benchmark ci ha fornito alcune informazioni sul prossimo Samsung Galaxy J8 Plus 2018, ovvero una variante potenziata del primo.Samsung Galaxy J8 Plus 2018 svelato da GeekBench: le prime ...

Acquistate Samsung Galaxy Note 8 - S8 - S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro : Unieuro vi regala Samsung Galaxy J3 (2017) con l'acquisto di un nuovo Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus o Samsung Galaxy A8. L'articolo Acquistate Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J8+ si mostra su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625 : Finito il MWC 2018 è di nuovo tempo di rumor, questa volta tocca al Samsung Galaxy J8+ (SM-J805G), avvistato sulla piattaforma Geekbench con a bordo uno Snapdragon 625 di Qualcomm. Un paio di settimane fa il presunto Galaxy J8 (2018) di Samsung era stato avvistato con un chipset Exynos 7870 e con nome in codice SM-J800FN. L'articolo Samsung Galaxy J8+ si mostra su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9+ : migliori cover e pellicole di vetro : I nuovi smartphone della serie Galaxy, presentati al Mobile Word Congress di Barcellona, sembrano aver convinto positivamente gli utenti pur limitando le novità ad alcuni dettagli, certo non secondari ma comunque ristretti. Per quanto riguarda la versione Plus, la parte sicuramente più interessante è rappresentata dalla fotocamera, che debutta con un doppio sensore che si attesta ai primi posti come qualità fotografica. Cambia anche la posizione ...

Colpo di scena Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 12 marzo : consigli e dettagli aggiornamento : Non ce lo aspettavamo ma l'aggiornamento del Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ad Oreo è realtà già oggi 12 marzo. Il motivo dello stupore è presto detto: in mattinata, avevamo raccolto l'ultimo firmware dell'azienda che ci aveva parlato di adeguamento ad Android 8.0 per la sua versione serigrafata del dispositivo entro la fine di marzo. Insomma, pensavamo di dover armarci ancora di pazienza, nonostante il rilascio dello stesso corposo pacchetto per ...

Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro - ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016). Siete curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? Ah, un piccolo spoiler: ZenFone 4 Pro si aggiorna ad Android 8.0 Oreo L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per ASUS ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max e Samsung Galaxy A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Altro che in aprile Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Tempi ufficiali più lunghi dal Canada : Passo indietro o meglio ben più cauto sull'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Android 8.0 arriverà senza alcun dubbio sui top di gamma del 2016 ma il toto scommesse sulle date in cui il rilascio effettivo arriverà non si placa. Solo qualche giorno fa, vi abbiamo fornito un primo riscontro secondo il quale proprio il rilascio in Turchia sarebbe dovuto giungere già il prossimo 13 aprile, dunque in Tempi davvero ridottissimi. Una ...