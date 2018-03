Salvini | «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd | poi si vedrà» E

"Colle-Soros-Papa-Grillo insieme Governo per tenere fuori Salvini" 'E' già deciso. Appoggio esterno di FI' : "tenere lontano Salvini dal Governo con un esecutivo tecno-Pd-mattareliano-sorosiano-bergogliano-europeista-antifascista con un Appoggio esterno di Forza Italia insieme ovviamente a quello dei 5 Stelle". E' quanto sta per accadere in Italia, dopo il voto del 4 marzo, secondo Alessandro Meluzzi... Segui su affaritaliani.it

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles

Salvini - "MAI NELLA VITA GOVERNO CON RENZI"/ "Il tetto del 3%? Se serve lo ignoro" : apertura a M5s? : SALVINI, "mai NELLA VITA con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un GOVERNO col Pd. La strategia: un GOVERNO sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:34:00 GMT)

Salvini : "Ignoreremo il tetto del 3%. No a un governo con chi è stato bocciato dal voto" : "Noi stiamo lavorando ad un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no"

Salvini : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignorare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...