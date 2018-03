Salvini | si può discutere l elettorale

Lega - Salvini litiga con i giornalisti a Strasburgo : “Chi è infastidito dagli applausi può andare fuori” : Scontro tra Matteo Salvini e i giornalisti all’inizio della conferenza stampa che il leader della Lega ha tenuto a Strasburgo. Oggetto del contendere gli applausi che gli eurodeputati dell’Enf, il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, seduti nella sala stampa, hanno riservato al leader del Carroccio al momento del suo arrivo. “Se a qualcuno danno fastidio può accomodarsi fuori” ha detto ai giornalisti che hanno ...

Salvini : nuovo governo che può governare o si torna a elezioni : Milano, 9 mar. , askanews, 'O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani'. Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. 'La ...

Risultati elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

Trionfo M5S - cosa può fare ora Di Maio. Salvini al bivio : Roma, 5 mar. , askanews, La netta affermazione elettorale M5s, primo partito e nuovo primo gruppo parlamentare alla Camera e al Senato apre da subito la questione di un'assunzione di responsabiità ...

Elezioni - Salvini : 'Non ci si può mettere un'ora a votare' : Lunghe code ai seggi. Anche il segretario della Lega , Matteo Salvini , è in coda per votare in via Martinetti, a Milano . Quando vota tanta gente è 'sempre un bene, più gente vota meglio è' , ha ...

90Secondi Senaldi : 'La politica non può toccare la Chiesa - ma vale solo per Salvini' : 90Secondi Senaldi di oggi parla di Salvini che ha preso in mano il crocifisso durante un comizio. La cosa ha infastidito i cattolici. Il direttore di Libero Pietro Senaldi difende il gesto del leader ...

Salvini : Parisi può vincere. Ce la stiamo mettendo tutta : Roma – Salvini: possiamo vincere e Parisi avrà tanto lavoro da svolgere Roma -Queste le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega e Stefano Parisi,... L'articolo Salvini: Parisi può vincere. Ce la stiamo mettendo tutta su Roma Daily News.

Galliani : 'Salvini può essere il Savicevic del Pdl - ma non giochi da solo...' - : Gentiloni è avveduto, ma al Paese serve uno choc per far ripartire l'economia. Non possiamo accontentarci di essere il fanalino di coda in Europa'. E i possibili screzi con Salvini ? Chi farà 'le ...

Berlusconi : 'Salvini può fare il ministro'. Ma lui replica : 'Sarò premier - la Lega prenderà un voto in più' : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? 'Penso assolutamente di sì'. Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. 'Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una ...

Prodi - investitura a Gentiloni : «Con lui il Paese è più forte» Berlusconi : Salvini può fare il ministro dell’Interno : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Macerata - Renzi : non si può buttare tutto addosso a Salvini : Roma, 5 feb. , askanews, - Che la sinistra abbia le mani sporche di sangue, come dice Salvini dopo i fatti di Macerata, "è una frase talmente stupida da non meritare risposta. Le mani sporche di ...