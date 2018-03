Salvini | pronti a ignorare tetto 3% Scontro con i giornalisti | Gli

"Pronti a ignorare tetto 3%" - Salvini sfida l'Ue : ... restituendo il diritto alla pensione a milioni di italiani, a riportare l'aliquota fiscale al 15%, che è l'unico modo per far ripartire l'economia nel Paese, e a permetterci di tornare a controllare ...

Salvini : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignorare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini , durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...

Di Maio : «Pronti al confronto con tutti» Salvini : «Ma non inventiamo minestroni» : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Nuovo governo - Salvini : 'Pronti alla chiamata ma no accordi partitici' - Borghi : 'Non escluso governo con M5s' : In merito alla possibilità che Mattarella affidi l'incarico di governo non alla prima coalizione ma al primo partito, Salvini ha quindi chiarito che non vuole entrare "nelle prerogative del capo dello ...