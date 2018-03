SALVINI | “PRONTI A IGNORARE TETTO 3%” E su Juncker | “Preoccupato per l' Italia? Mi

Berlusconi vede SALVINI : “Mandato al centrodestra” Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” “Forza Italia resta determinante per la vittoria”, ha ricordato Berlusconi ai suoi alleati. Il M5s “aperto a tutti i partiti” Continua a leggere L'articolo Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” è su NewsGo.

Renzi : “Lascio la guida del Pd - noi all’opposizione”Berlusconi vede SALVINI : “Mandato al centrodestra”Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Renzi: “Lascio la guida del Pd, noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra”Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” Il segretario del Pd: “Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo”. Intanto il leader di ...