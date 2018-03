Salvini parla a Strasburgo | ' Se regole punitive | ignoreremo tetto del 3%'

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Matteo Salvini - lo struggente addio a Rosy Guarneri - leghista neoeletta in Parlamento uccisa da un tumore : L'ha voluta ricordare davanti ai militanti della scuola di formazione politica della Lega in via Bellerio, Matteo Salvini . Rosy Guarnieri, storica esponente della Lega in Liguria e già sindaca di Albenga , è morta oggi uccisa da un tumore , appena pochi giorni dopo ...

Rosy Guarnieri - morta l’ex sindaco di Albenga eletta in Parlamento/ Lega - Salvini : “aiutaci da Lassù” : E’ morta Rosy Guarnieri. Albenga, si è spenta la Zarina Verde, primo sindaco leghista della storia: è venuta a mancare a 65 anni, a seguito di un male incurabile(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Di Maio su Fb : «No governo senza di noi» Ai nuovi 5 Stelle : non parlate con nessuno Salvini ai suoi : «Mai vistosi»|Neo-leghisti : Il capo politico dei Cinque Stelle avverte: «Non possono fare un governo di tutti contro di noi, in quel caso sarebbe la loro fine: prepariamo i pop-corn». E sulle presidenze delle Camere: «Pretendiamo il riconoscimento del voto»

I neoparlamentari della Lega da Salvini : TRENTO. I cinque parlamentari trentini della Lega ieri a Milano per partecipare alla prima riunione del partito. «Matteo Salvini ha delineato l'attività politica da svolgere all'interno del Parlamento,...

Elezioni - Bossi : “183 parlamentari? Salvini ha eguagliato i numeri che avevo preso io ai tempi della secessione” : “L’Italia ha un problema, la cassa dell’Inps è vuota e ci sono 16milioni di pensionati da mantenere. Non ho capito dove il M5s andrebbe a prendere i soldi per il reddito di cittadinanza. I numeri hanno la testa dura. Salvini premier? Diventa premier, ha preso i voti e Berlusconi lo sostiene”. Così Umberto Bossi a margine della riunione della Lega con i deputati eletti. L'articolo Elezioni, Bossi: “183 parlamentari? ...

E Salvini si scoprì moderato Chiede l'intesa e minaccia il voto Scouting parlamentare tra M5S e Pd : Sì alla presidenza di una Camera al Movimento 5 Stelle, ma no al reddito di cittadinanza. Nessun accordo ufficiale con il Partito Democratico, ma appello affinché qualcuno tra i Dem si renda disponibile per il bene del Paese Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Salvini : “Chiederemo sostegno su punti in Parlamento”. Mattarella : “Il Paese ha bisogno di responsabilità” : “Non penso ad accordi con partiti, come ho detto già. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari, al Parlamento. Su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né col Pd né coi 5 Stelle né con la Boldrini”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull’ipotesi di un governo di centrodestra, al termine ...

Salvini premier? Solo incaricato Dal Pd massimo 15 parlamentari : Centrodestra al lavoro per cercare una soluzione dopo la mancata vittoria, quantomeno in termini assoluti, alle elezioni politiche del 4 marzo. Primo punto: tutta la coalizione andrà, molto probabilmente con una delegazione unitaria... Segui su affaritaliani.it

Alessandra Ghisleri : 'Hanno votato Di Maio o Salvini perché parlavano nelle piazze alla gente non dalle poltrone' : 'Il Pd è stato escluso nel dibattito'. Alessandra Ghisleri , ospite di Omnibus su La7 , analizza il risultato elettorale e sostiene che il voto per il M5s ha contribuito a polarizzare lo scenario ...

Elezioni 2018 - Salvini sceglie la Calabria per andare in Parlamento. Con lui il segretario regionale Furgiele : Matteo Salvini entrerà in Parlamento con i voti dei “terroni”. Per un soffio, il suo seggio non è scattato in Sicilia e ha dovuto ripiegare sulla Calabria dove era capolista e dove i voti garantiti dall’ex governatore Giuseppe Scopelliti hanno consentito alla Lega un risultato storico nel collegio uninominale al Senato di Reggio. In riva allo Stretto il Carroccio ha toccato il 7,26%. Ma i quasi 16mila voti, raccolti tra i reduci dei “boia chi ...

Verso il Governo Salvini : contatti con parlamentari di sinistra : Matteo Salvini vuole giocarsi fino in fondo la partita di palazzo Chigi e lavora per costruire una maggioranza. “Sono contento

Ecco gli ex grillini entrati in Parlamento : possibile appoggio a Salvini : Renato Brunetta ha sostenuto che sono in tanti coloro che sono pronti a “fare la fila” per sostenere il Governo