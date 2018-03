SALVINI | MAI NELLA VITA GOVERNO CON RENZI Il tetto del 3%? Se serve lo

SALVINI - Di Maio e l'arte del compromesso Video : Su una cosa, a sentire i rumours di queste ore, il leader della Lega, Matteo #Salvini, e quello del M5S, Luigi #Di Maio, sembrano poter essere d'accordo: l'idea di spartirsi le presidenze delle due Camere. Che ciò si debba o meno alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il dialogo tra le due forze politiche che hanno non vinto per citare Pierluigi Bersani le elezioni del 4 marzo sembra avviato. Per Montecitorio e ...

Matteo SALVINI - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

SALVINI : con il M5S? "Noi mai con il Pd" : 11.24 "Se qualcuno a Bruxelles,Berlino o Roma pensa di inventare governi contro chi ha vinto sbaglia, anche perché non abbiamo paura del voto.O riusciamo a fare un governo o torniamo a votare".Così il leader della Lega Salvini in conferenza stampa all'Europarlamento a Strasburgo. "Se serve, ignoreremo il tetto del 3%", avverte Salvini, che però aggiunge:"Impossibile un'uscita dall'euro improvvisa e solitaria",ma "se c'è maggioranza di governo ...

SALVINI a Strasburgo : se serve sforeremo il 3%. Mai al governo con il Pd : «Io ho detto che il tetto del 3%, che fa parte delle regole, saremo contenti di rispettarlo, ma se devo trovare 31 miliardi di euro per aumentare l'Iva e le accise allora contratteremo con...

SALVINI : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignorare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - SALVINI e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Di Maio e SALVINI - la vittoria di Pirro ed il colosso d'argilla : L'ultima 'stoccata' di Matteo Renzi Il 'rottamatore' non ha avuto una lunga parabola politica e quella andata in scena lo scorso 4 marzo è stata la cronaca di una sconfitta annunciata. Matteo Renzi ...

Di Maio e SALVINI - la vittoria di Pirro ed il colosso d'argilla Video : Non abbiamo un #Governo e non lo avremo a breve [Video], almeno se si punta ad un esecutivo che sia espressione di ciò che gli italiani hanno votato lo scorso 4 marzo. Di maggioranze in parlamento neppure a parlarne, soprattutto adesso che la posizione del PD è coerente con ciò che le urne hanno sentenziato. Non ci saranno larghe intese o 'inciuci', con buona pace di chi le elezioni le ha realmente vinte il M5S e di chi racconta ai propri ...

SALVINI - Di Maio e l'arte del compromesso : Su una cosa, a sentire i rumours di queste ore, il leader della Lega, Matteo Salvini, e quello del M5S, Luigi Di Maio, sembrano poter essere d'accordo: l'idea di spartirsi le presidenze delle due Camere. Che ciò si debba o meno alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il dialogo tra le due forze politiche che hanno "non vinto" (per citare Pierluigi Bersani) le elezioni del 4 marzo sembra avviato. Per Montecitorio e ...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSALVINI e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

Direzione Pd - ok alla linea di Martina sfida SALVINI e Di Maio : Martina: "Guiderò con la massima collegialità". Delrio: "Siamo il secondo partito italiano". Cuperlo apre al governo di scopo. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni della segreterie Salvini: "Non ...

Pensioni - Renzi : ‘Ora Di Maio e SALVINI ci mettano la faccia’ - le novità Video : Riforma #Pensioni, reddito di cittadinanza, riduzione della pressione fiscale. Il segretario dimissionario del Partito democratico, Matteo Renzi, il grande sconfitto alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo ma adesso corteggiato sia dalla Lega che dal Movimento 5 stelle per l’appoggio a un eventuale governo [Video], ritiene “irrealizzabili” le promesse fatte in campagna elettorale da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio ma chiede adesso di ...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSALVINI e Di Maio governino - noi opposizione : Direzione Pd, Martina: non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino, noi opposizione Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: “Non cerchiamo scorciatoie – ha detto in Direzione – a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto”. Renzi non è presente, […] L'articolo Direzione Pd, Martina: non ...

RIFORMA PENSIONI/ Appello dei lavoratori precoci a SALVINI e Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Appello dei lavoratori precoci a Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:59:00 GMT)