Salvini lascia Strasburgo e tuona contro Ue Tensione con Berlusconi

Salvini : «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

Berlusconi : rispetto i patti. Ma non lascia la scena a Salvini : "Io regista" : "Contiamo sull'equilibrio e sulla saggezza di Mattarella" dice il cavaliere in un videomessaggio registrato a 48 ore dall'esito elettorale

Renzi lascia e lacera il Pd. Di Maio : "Tocca a noi". Salvini : "Io leader del centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Renzi lascia e lacera il Pd : i big lo attaccano. Di Maio : "Nasce la Terza Repubblica". Salvini : "Io leader del centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Elezioni 2018 - il trionfo del M5S al Sud. Di Maio : "Che emozione". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Elezioni 2018 - il M5S vola al Sud : "Sfiora il 50% nelle isole". Boom Salvini - Renzi lascia? Borse ko e spread in salita : Elezioni 2018, i risultati in diretta. Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una...

Elezioni - Meloni sottoscrive il patto anti-inciucio : “Io non tradisco”. Ma Salvini e Berlusconi lasciano la poltrona vuota : Un patto anti-inciucio. Ma gli alleati non Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non ci sono. “Questa è un’iniziativa che avevamo concordato”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Berlusconi dice addirittura che questa iniziativa è dannosa. Non capisco francamente come possa essere dannosa. È dannosa se vuoi fare l’inciucio”, dice Meloni. E il leader della Lega? “Dice che aveva altre ...

Foibe - da Salvini a Gasparri il ricordo della vittime. Senza tralasciare la campagna elettorale : “Negazionismo della sinistra” : Per Matteo Salvini qualcuno “a sinistra ha la coscienza sporca”, quella stessa parte politica i cui “omini”, secondo Gianni Alemanno, sono “troppo concentrati a fare gli antifascisti”. Idem Giorgia Meloni, per la quale “i vigliacchi nemici dell’Italia” vorrebbero “negare e nascondere questa tragedia”. Al “negazionismo” pensa anche Maurizio Gasparri approfittandone ...

Salvini : Pd ha occupato tutto - lasciassero almeno calcio : Roma – Questo quanto affermato dal leader della Lega, Matteo Salvini, a Corriere Tv: “Spero che Malagò non diventi commissario della lega calcio, voglio trasparenza. Non... L'articolo Salvini: Pd ha occupato tutto, lasciassero almeno calcio su Roma Daily News.

Caro Salvini - lasciamo i vaccini fuori dalla campagna elettorale : Foto LaPresse – Stefano Porta “vaccini sì, obbligo no”. Così, dal proprio account Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini. La promessa, insomma, è quella di abolire la legge Lorenzin, quella che ha portato a dieci i vaccini obbligatori. L’intento è chiaro: sottrarre voti al Movimento 5 stelle, che sull’antivaccinismo ha da tempo una posizione ambigua. Con l’obiettivo di superare così Forza Italia, alleato ...

Caro Salvini - lasciamo i vaccini fuori dalla campagna elettorale : Matteo Salvini promette di abolire la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale. Ma la salute pubblica vale molto di più del consenso della Lega.

Caro Salvini - lasciamo i vaccini fuori dalla campagna elettorale : Foto LaPresse – Stefano Porta “vaccini sì, obbligo no”. Così, dal proprio account Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini. La promessa, insomma, è quella di abolire la legge Lorenzin, quella che ha portato a dieci i vaccini obbligatori. L’intento è chiaro: sottrarre voti al Movimento 5 stelle, che sull’antivaccinismo ha da tempo una posizione ambigua. Con l’obiettivo di superare così Forza Italia, alleato ...

Se Maroni lascia la Lombardia non farà più nulla (Salvini e Berlusconi) : Roma, 9 gen. (askanews) 'Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro'. A dirlo è Matteo Salvini, Segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione 24 Mattino &...