Salvini | Ignoreremo il tetto del 3% No a un governo con chi è stato bocciato dal

rainews

: Salvini all'attacco sui conti pubblici: 'Ignoreremo il tetto del 3%'. Ma l'Italia non uscirà dall'euro - repubblica : Salvini all'attacco sui conti pubblici: 'Ignoreremo il tetto del 3%'. Ma l'Italia non uscirà dall'euro - guffanti_marco : RT @cobotwitt: Salvini all’attacco sui conti pubblici: “Ignoreremo il tetto del 3%”. Ma no “a uscita solitaria dell’Italia dall’euro” https… - MediasetTgcom24 : Salvini: se dovesse servire ignoreremo il tetto del 3% della Ue #matteosalvini -

(Di martedì 13 marzo 2018) "Noi stiamo lavorando ad un programma dipartendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare alcon chiunque, se per andare aldevo portare chi èal voto, allora no"