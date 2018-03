Salvini duro su vincoli Eu e moneta Stasera vertice con Berlusconi e Meloni

Obbligo vaccini - duro botta e risposta tra Salvini e Lorenzin : Il tema dei vaccini, che nei mesi scorsi ha già visto un duro scontro nel Paese e in parlamento, irrompe nella campagna elettorale. Ad accendere la miccia è Matteo Salvini, leader della lega, che in un tweet ribadisce la propria linea: "Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì, Obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche".Immediata arriva la risposta del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, leader della ...