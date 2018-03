Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

Sondaggi Elezioni Governo 2018/ Di Maio - Salvini e Renzi : i perché di vittorie e sconfitte : Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? Salvini, Di Maio e Renzi, i perchè di una vittoria e di una sconfitta. Analisi e dati post-voto(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Di Maio e Salvini - la vittoria di Pirro ed il colosso d'argilla : L'ultima 'stoccata' di Matteo Renzi Il 'rottamatore' non ha avuto una lunga parabola politica e quella andata in scena lo scorso 4 marzo è stata la cronaca di una sconfitta annunciata. Matteo Renzi ...

Di Maio e Salvini - la vittoria di Pirro ed il colosso d'argilla Video : Non abbiamo un #Governo e non lo avremo a breve [Video], almeno se si punta ad un esecutivo che sia espressione di ciò che gli italiani hanno votato lo scorso 4 marzo. Di maggioranze in parlamento neppure a parlarne, soprattutto adesso che la posizione del PD è coerente con ciò che le urne hanno sentenziato. Non ci saranno larghe intese o 'inciuci', con buona pace di chi le elezioni le ha realmente vinte il M5S e di chi racconta ai propri ...

Salvini - Di Maio e l'arte del compromesso : Su una cosa, a sentire i rumours di queste ore, il leader della Lega, Matteo Salvini, e quello del M5S, Luigi Di Maio, sembrano poter essere d'accordo: l'idea di spartirsi le presidenze delle due Camere. Che ciò si debba o meno alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il dialogo tra le due forze politiche che hanno "non vinto" (per citare Pierluigi Bersani) le elezioni del 4 marzo sembra avviato. Per Montecitorio e ...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

Direzione Pd - ok alla linea di Martina sfida Salvini e Di Maio : Martina: "Guiderò con la massima collegialità". Delrio: "Siamo il secondo partito italiano". Cuperlo apre al governo di scopo. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni della segreterie Salvini: "Non ...

Pensioni - Renzi : ‘Ora Di Maio e Salvini ci mettano la faccia’ - le novità Video : Riforma #Pensioni, reddito di cittadinanza, riduzione della pressione fiscale. Il segretario dimissionario del Partito democratico, Matteo Renzi, il grande sconfitto alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo ma adesso corteggiato sia dalla Lega che dal Movimento 5 stelle per l’appoggio a un eventuale governo [Video], ritiene “irrealizzabili” le promesse fatte in campagna elettorale da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio ma chiede adesso di ...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi opposizione : Direzione Pd, Martina: non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino, noi opposizione Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: “Non cerchiamo scorciatoie – ha detto in Direzione – a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto”. Renzi non è presente, […] L'articolo Direzione Pd, Martina: non ...

RIFORMA PENSIONI/ Appello dei lavoratori precoci a Salvini e Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Appello dei lavoratori precoci a Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:59:00 GMT)

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

'Di Maio e Salvini governino - noi all'opposizione' : "Abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo perso la voglia di lottare per un mondo più giusto", aggiunge: "Grazie per questi bellissimi anni di lavoro insieme. Il futuro prima o poi torna'. Il ...

Direzione Pd - la diretta. Martina sfida Salvini e Di Maio : Maurizio Martina: "Guiderò con la massima collegialità. Cari Di Maio e Salvini: non avete più alibi" Salvini: "Non ci hanno votato per riportare Renzi Boschi e Gentiloni al governo" Correnti e numeri ...

Martina : Salvini e Di Maio si prendano responsabilità di governo : Roma, 12 mar. , askanews, 'Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete più alibi. Ora il tempo della propaganda è finito. Lo dico in particolare a Lega e Cinque Stelle: i cittadini ...