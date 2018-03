Salvini all' Europarlamento | ' Mai al governo con Renzi'

Salvini all'Europarlamento - tensione coi giornalisti : "Le regole si rispettano anche quando si vince". I giornalisti in sala stampa all'Europarlamento protestano contro Matteo Salvini all'inizio della conferenza stampa del leader della Lega. Ad aver ...

“Salvini - un’alleanza col M5s la farebbe?”. Lui non esclude e ammette : “Il centrodestra non è autosufficiente” : “Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso ...

Salvini all attacco sui conti pubblici 'Ignoreremo il tetto del 3 ' : ROMA - Sono aggressivi i toni di Matteo Salvini che saluta l'Europarlamento in una conferenza stampa a Strasburgo, prima di affrontare il vertice con gli alleati della coalizione, Silvio Berlusconi e ...

Salvini : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignorare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...

Direzione Pd - Martina : non cerchiamo capri espiatoriSalvini e Di Maio governino - noi all'opposizione : Il vicesegretario Dem apre i lavori del dopo-Renzi: "Non cerchiamo scorciatoie - ha detto in Direzione - a una sconfitta netta e inequivocabile che ci riguarda tutti, ciascuno per la propria responsabilità. Dalla sconfitta tutti dobbiamo imparare molto". Renzi non è presente, Gentiloni sì.

Ernesto Galli della Loggia a Libero : 'Prevedo le elezioni anticipate e questa volta vincerà Salvini' : Qual è la sintesi politica del voto? 'Siamo entrati nella Terza Repubblica, abbiamo uno scenario che non ha nulla in comune con i precedenti. È una rottura ancora più forte di quella avvenuta nel '94,...

Direzione Pd - ok alla linea di Martina sfida Salvini e Di Maio : Martina: "Guiderò con la massima collegialità". Delrio: "Siamo il secondo partito italiano". Cuperlo apre al governo di scopo. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni della segreterie Salvini: "Non ...

'Di Maio e Salvini governino - noi all'opposizione' : "Abbiamo perso una battaglia, ma non abbiamo perso la voglia di lottare per un mondo più giusto", aggiunge: "Grazie per questi bellissimi anni di lavoro insieme. Il futuro prima o poi torna'. Il ...

Pd - Martina : noi all'opposizione - Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità : Il vicesegretario del partito propone dar vita nell'Assemblea nazionale di aprile a una Commissione di progetto per una fase costituente e riorganizzativa - E' iniziata con la lettura delle parole con ...

Il Pd tira dritto : all'opposizione Ora governino Di Maio e Salvini Niente congresso dem immediato : "Ora tocca a chi ha ricevuto maggior consenso l'onore e l'onere del governo del paese. Noi continueremo a servire i cittadini, dall'opposizione, dal ruolo di minoranza parlamentare". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Nessun problema con gli alleati ma se vado al governo voglio realizzare il nostro programma' : Il leader della Lega, Matteo Salvini, minimizza eventuali frizioni con l'alleato Forza Italia sulle presidenze delle Camere. "Ci vedremo già questa settimana", ha risposto Salvini ai giornalisti che ...

Matteo Salvini - perché il leader della Lega vincerà comunque e perché stare all'opposizione gli porterà più consensi : Le elezioni hanno dato uno sconfitto e due vincitori. Lo sconfitto è il Pd, sia nella versione di Renzi sia in quella degli ex che hanno lasciato il partito per naufragare con Grasso e D'Alema. Ad ...