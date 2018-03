Salute | l’obesità della madre associata a malattie croniche nei figli

meteoweb.eu

: Complice forse l'amore che provano per loro, i genitori non riescono a vedere il sovrappeso dei propri figli.… - prenditicuore : Complice forse l'amore che provano per loro, i genitori non riescono a vedere il sovrappeso dei propri figli.… - pisqu4no : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 10 marzo giornata mondiale del - SerFiss : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 10 marzo giornata mondiale del -

(Di martedì 13 marzo 2018) L’obesità può impattare sull’individuo fin dal suo concepimento: “L’obesità materna costituisce un serio problema che si associa ad esiti avversi sia materni sia perinatali: aumenta, infatti, i tassi di aborto e le complicanze ostetriche e neonatali con conseguente riduzione del tasso di nascita di bambini in buona. Oltre alle conseguenze negative per la, l’obesità rappresenta un importante fattore di rischio per l’insorgenza didurante la vitaprole, soprattutto in adolescenza ed età adulta, come lecardiovascolari, la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2, l’osteoporosi, il cancro e ritardo nel neurosviluppo. Infine, la programmazione fetalefunzione metabolica indotta dall’obesità può avere effetto intergenerazionale e potrebbe, quindi, tramandare l’obesità nella generazione ...