Salute | il sesso “debole” oggi è lui | 10 milioni di italiani con malattie maschili

meteoweb.eu

: Pare si sia fatta impiantare in fronte una protesi per le natiche, si`. E fa poco sesso perche` ha paura delle mala… - _Amneriss_ : Pare si sia fatta impiantare in fronte una protesi per le natiche, si`. E fa poco sesso perche` ha paura delle mala… - MelaniaSexyshop : Non solo #sextoys da acquistare nei #sexyshop! Molti sono già presenti all'interno delle nostre mura domestiche, 'm… - jenniferpas90 : Cancro da sesso orale, sempre più uomini ne sono colpiti -

(Di martedì 13 marzo 2018) Ingrossamento della prostata, con 3dicolpiti, disfunzione erettile, con altri 3, eiaculazione precoce (4), calcolosi (2), tumori (1,2),infettive e infiammatorie (1 milione). Una somma che si avvicina ai 13di uomini con un problema dimaschile, il cui totale è mitigato solo dal fatto che alcune di queste patologie sono concomitanti, e fanno abbassare il numero a 10. Parte da questi numeri da record il convegno ‘Prevenzione Alpha’, in corso a Roma, in cui viene lanciata la prima campagna nazionale per lamaschile, promossa dalla Società Italiana di Urologia in collaborazione e con il patrocinio del ministero della. L’obiettivo è raggiungere le tre principali fasce d’età di popolazione (16-25, 25-45, over 45) con un messaggio forte e chiaro: la prevenzione è fondamentale in tutte le fasi ...