Salute | fumare aumenta il rischio di psicosi nei giovani

meteoweb.eu

: @RobertoBoffi @Corriere_Salute @IstTumori In Moldavia è già vietato fumare all'aperto, così come in molti Paesi del… - OliviaFuriosa : @RobertoBoffi @Corriere_Salute @IstTumori In Moldavia è già vietato fumare all'aperto, così come in molti Paesi del… - ringetto65 : RT @ToniSonia: Chi smette di fumare salva la salute e il portafoglio - ToniSonia : Chi smette di fumare salva la salute e il portafoglio -

(Di martedì 13 marzo 2018) Una ricerca finlandese della Academy Research Fellow, pubblicata su Acta Psychiatrica Scandinavica, ha rilevato chefa male anche al benessere della mente: in particolare, neiil fumo aumenterebbe ildirispetto ai non fumatori. “Si tratta di un vasto studio sulla popolazione generale, che mostra comegiornalmente e tanto siano collegati, in modo indipendente, aldi. Iniziare adaè un fattore diimportante. La prevenzione dal fumo negli adolescenti ha effetti positivi sullamentale della popolazione una volta adulta“, commenta Jouko Miettunen, coordinatore dello studio. Gli esperti hanno analizzato i dati di oltre 9.000 ragazzi nati nel 1986, seguiti dai 15 fino ai 30 anni d’età, scoprendo che il fumo fa crescere il pericolo di, anche tenendo conto degli altri fattori di ...