Salute | dai vaccini allo sport | gli urologi dettano il decalogo per gli uomini

meteoweb.eu

: Il progetto è nato sulla scorta della tradizione napoletana del “caffè sospeso”, ovvero pagato dai clienti dei... - checipossofare : Il progetto è nato sulla scorta della tradizione napoletana del “caffè sospeso”, ovvero pagato dai clienti dei... - linea_blu : RT @UeT1982: #autotrasporto un settore sempre più malato: la scarsa #Salute i troppi #incidenti. Diminuiscono gli #infortunimortali esplo… - restamg : RT @rep_tecno: Se siamo empatici dipende anche dai geni -

(Di martedì 13 marzo 2018) Maschi, basta disattenzione nei confronti della vostrae via a una serie di accortezze per mantenerla più a lungo possibile. È l’invito della prima campagna nazionale per lamaschile, promossa dalla Società Italiana dia in collaborazione e con il patrocinio del ministro della, presentata oggi a Roma. Gli espertidunque le regole di base per la prevenzione delle principali malattie maschili. Eccole: 1. Evita di fumare; se fumi, smetti: oltre al tumore del polmone e a quello delle vie respiratorie, il fumo è strettamente correlato al tumore della vescica che è il terzo tumore per frequenza nel maschio. 2. Se vedi sangue nelle urine rivolgiti a uno specialista: Le cause di ematuria vanno sempre indagate. 3. Controllati palpando i testicoli: il tumore del testicolo ha un’incidenza molto elevata tra i 15 e i 35 anni. 4. Vaccinati e fai vaccinare per il ...