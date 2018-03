Salute | bioclimatologo | col “clima pazzo” disturbi per 3 italiani su 10

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Freddo inteso seguito da giornate quasi primaverili e cambiamenti meteorologici improvvisi. Il ‘clima pazzo‘ di questi giorni influisce anche sul benessere e sull’umore di molti, i cosiddetti meteoropatici. Non ci sono dati precisi sul numero delle persone afflitte da ‘mal di tempo’ ma “studi preliminari condotti nel recente passato parlano di una cifra oscillante tra il 20 ed il 30% degli”, spiega all’AdnkronosVincenzo Condemi,del Dipartimento di Scienze Biomediche per ladell’università degli Studi di Milano. Le persone più sensibili alle mutevoli condizioni del tempo “sono quelle in età evolutiva (bambini, adolescenti) e le persone anziane. Oltre che, in generale, tutti quei soggetti definiti neurolabili, per conseguenza meteorolabili. I meteoropatici, più in generale, sono ...