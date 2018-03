Salute | arriva il monitoraggio del cuore a domicilio

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La Salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Elezioni - Travaglio : “Chi ho votato? M5S. Credo sia arrivato il momento di metterli alla prova. Se sarà bluff li Saluteremo” : Il direttore del Fato Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) ha palesato il suo voto: “Il mio voto è irrilevante. Ho votato Movimento 5 Stelle – ha detto – perchè pensavo che si dovesse mettere alla prova un movimento che è stato tenuto a bagno maria per troppo tempo. Bisogna sciogliere questo nodo una volta per tutte. Se non sono in grado li saluteremo, se sono in grado è giusto che i loro elettori li vedano ...

Arrivano i farmaci di Amazon : Bezos entra nel business della Salute : E-commerce senza frontiere. Amazon promuove una linea di prodotti farmaceutici da banco. Lancia così la sfida all’industria sanitaria. Jeff Bezos conta

Bufale e fake news in materia di Salute : arriva 'Dottore ma è vero che?' : ... peggio, di false terapie, il sito vuole dare un piccolo contributo di certezza partendo dalle evidenze scientifiche, da quello che la scienza ha dimostrato, quello che è riproducibile, quello che ...

Arrivano i tatuaggi elettronici ultrasottili - rivoluzione per monitorare Salute - benessere e parametri vitali : Dopo il corpo umano trasformato in un caricabatterie, in arrivo i tatuaggi elettronici resi piu’ sottili e alla portata di tutti. Descritti sulla rivista Flexible Electronics, sono la base per i futuri computer indossabili e potranno aiutare a controllare parametri vitali come il battito cardiaco e la temperatura corporea. I tatuaggi elettronici del futuro sono stati messi a punto dai gruppi dell’Universita’ cinese di Scienza e ...

Salute - dubbi su malattie e medicina? Arriva il sito ‘Dottoremaeveroche’ : Nascerà il prossimo 16 febbraio Dottoremaeveroche, il nuovo sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Fnomceo che ha l’obiettivo di rispondere ai principali dubbi sulla Salute dei cittadini, rinsaldando nel contempo il rapporto con il medico. Il sito verrà presentato il giorno stesso della messa on line, nell’ambito dell’evento ‘La comunicazione della Salute al tempo ...

L’inquinamento atmosferico non è solo ‘fuori casa’ - colpisce anche in ambienti chiusi. Arrivano i tessuti ‘no-smog’ per proteggere la Salute : in cosa consistono : Una partnership per migliorare la qualità dell’aria riducendo L’inquinamento atmosferico generato principalmente da traffico stradale, caldaie ed emissioni industriali. A siglarla Engie, azienda energetica, e Anemotech, startup innovativa nel settore delle tecnologie applicate all’ambiente. L’accordo permette di integrare nell’offerta di Engie i tessuti multistrato ‘The Breath’ sviluppati da Anemotech, che assorbono, trattengono e ...