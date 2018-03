Salute | a 84 anni scopre spazio vuoto al posto di una parte del cervello

“Sembrava un gioco - si è rovinato la vita”. Il dramma a 19 anni : giovane - sportivo e in Salute accetta una scommessa con gli amici e rimane paralizzato. La madre distrutta : “Imparate da questa tragedia” : Un ragazzo giovane e votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un gioco, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19 ...

Salute - 50 anni di Aism : i fiori per la ricerca contro la sclerosi multipla : In occasione dei suoi 50 anni di attività, l’Aism (Associazione Italiana sclerosi multipla) presenta Benvenuta Gardensia!, la campagna dedicata alle donne con sclerosi multipla. L’8 marzo, per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, 10 mila volontari invitano a scegliere (con un contributo minimo di 15 euro l’una) una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per sostenere la ricerca e l’assistenza, due facce della stessa ...

“Non potrai mai avere figli”. A 27 anni una sentenza drammatica. A causa di una patologia (molto diffusa) ha dolori e gravi problemi di Salute. Per guarire si deve operare - ma i medici non le danno speranza. Quello che accade in sala operatoria è incredibile : Non le avevano dato nessuna speranza: “Non potrai mai avere figli”. Con questa terribile sentenza i medici avevano chiuso il caso di Thessy Kouzoukas, una ragazza di brisbane in Australia che all’epoca aveva appena 27 anni. La ragazza aveva parlato della sua patologia che è diffusa e che dà sintomi ben precisi che però lei aveva sottovalutato fino ad arrivare a questo risultato che aveva afflitto una ragazza con il ...

Salute : emessa moneta da 2 euro in ricordo dei 60 anni del Ministero : L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso una moneta da 2 euro per ricordare i 60 anni dell’istituzione del Ministero della Salute. La moneta è stata disegnata dall’artista incisore Silvia Petrassi e coniata presso le officine della Zecca dello Stato: ha una tiratura di 10.000 pezzi per la versione “Fior di Conio” e di 5.000 pezzi per la versione “proof”. La raffigurazione comprende la ...

GVGH : dieci anni di impegno per la Salute globale. : Oltre 2 miliardi di persone nel mondo sono a rischio di contrarre malattie infettive: è guardando a dati come questi che GVGH lavora per sviluppare vaccini efficaci e a costo sostenibile contro le ...

Salute - è un’Italia spaccata in due : in Trentino si vive tre anni in più che in Campania : In Italia si vive più a lungo a seconda del luogo di residenza o del livello di istruzione. Ad avere una speranza di vita più bassa sono le persone che nascono nel Sud del paese o che non ottengono la laurea. In Trentino Alto Adige si vive in media infatti fino a tre anni più che in Campania. In sostanza, nonostante l’Italia abbia un unico Servizio...

Mais ogm : nessun rischio per Salute. Imprenditore agricolo Fidenato : 'Lo dico da vent'anni - farò causa allo Stato' : Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo ' non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana , animale o ambientale dal Mais transgenico'. ...

Salute - crollo nascite e infertilità : a 40 anni la probabilità di gravidanza scende al 5% : Secondo quanto rilevato dall’Istat nel suo bilancio demografico 2017 si è toccato un nuovo minimo storico per le nascite, che hanno raggiunto il picco del -2% rispetto al 2016 con solo 464mila nuovi nati. “Alla base – spiega il Professor Luca Mencaglia, Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia e Direttore Unità Operativa Complessa Centro PMA USL sud-est Toscana – vi sono soprattutto problemi sociali, come la carriera o il ...

Ora legale - bocciata abolizione/ “Fa male alla Salute” - in Italia negli ultimi anni risparmi minori : abolizione Ora legale, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:59:00 GMT)

Strasburgo vota per l'abolizione dell'ora legale : "Turbare l'orologio interno dell'uomo porta danni alla Salute" : Al motto di "rispettare i ritmi circadiani", una larga coalizione di eurodeputati - quasi tutti del Nord, Centro ed Est Europa - propone domani al voto di Strasburgo una risoluzione comune che chiede alla Commissione Ue di "condurre una valutazione approfondita" della direttiva comunitaria sull'ora legale.Il testo, composto da un paio di paragrafi, invita inoltre Bruxelles a "formulare, se necessario, una proposta di revisione" della stessa ...

Salute : allarme “sbiancamento selvaggio” ai denti - possono causare ustioni e danni : allarme “sbiancamento selvaggio“: secondo un’inchiesta britannica delle estetiste londinesi offrono procedure di sbiancamento dei denti illegali e rischiose, che possono causare ustioni e danni. Delle telecamere nascoste dalla “Bbc London” hanno ripreso le procedure durante una seduta in un centro: venivano impiegati livelli di perossido d’idrogeno fuorilegge al 25% (il massimo consentito dalle leggi ...

Salute : bimbo di 4 anni curato a Roma dalla leucemia. Cellule "riprogrammate" per sconfiggere il tumore! : Bambino di 4 anni curato a Roma dalla leucemia. Cellule manipolate geneticamente per sconfiggerlo! Una notizia stupenda arriva da Roma, precisamente dall'Ospedale Bambino Gesù, dove un bambino di...

Salute : boom di 'kit fai da te' per apparecchi denti sul web - allarme danni. : ... ma anche nel suggerire giuste filosofie nel rispetto delle richieste del paziente consapevole a cui dare risposte in scienza e coscienza. Dinanzi ad una trasformazione radicale della professione ...