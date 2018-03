Salt | cala fatturato ma aumenta utile operativo nel 2017

Brindisi - i figli Saltano la scuola : 78 genitori denunciati per "Inosservanza obbligo scalastico" : I carabinieri hanno coperto che 41 minorenni, studenti dei vari istituti di istruzione della provincia, erano risultati assenti dalle lezioni per un periodo...

Il Brescia cala il tris : fuori dalla zona rossa con un Salto doppio : Storicamente il Brescia soffre le occasioni da non perdere, i balzi in classifica. Stavolta no. Batte la Ternana, ultima in graduatoria ma non per vitalità e voglia di non mollare, e questo fattore ...

Elezioni - Alemanno : 'In Calabria grande Salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore' : "Noi contiamo in Calabria di fare un grande salto di livello che ci permetterà di eleggere un senatore. Matteo Salvini è capolista, ma è capolista in molti altri collegi, quindi Tilde Minasi può ...

Salto con gli sci - Lundby cala il tris sull'HS100 di Sapporo : Lara Malsiner nella top ten : tris stagionale per Lundby sull'HS100 di Sapporo, Lara Malsiner è nona Terzo trionfo stagionale di Maren Lundby nella Coppa del mondo femminile di Salto. La norvegese, vincitrice a Lillehammmer e Hinterzarten, si è imposta anche sull'HS100 di Sapporo, dove ha totalizzato 252,9 punti, sufficienti per precedere la tedesca ...