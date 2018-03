Rugby - Sei Nazioni : Galles troppo forte per l'Italia : Siamo alla penultima giornata del Sei Nazioni, il bilancio dell’Italia è negativo. L’unica partita in cui la Nazionale se l’è giocata più è quella contro la Francia, disputando un buon primo tempo ma cedendo nel secondo. L’eventualità di una vittoria contro il Galles era da escludere fin da subito: i Gallesi pur schierando molte riserve sono troppo forti. Parisse e compagni si arrendono quindi ancora una volta ai padroni di casa....Continua a ...

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby femminile 2018 : programma - orari e tv : Domenica 18 marzo 2018 ore 15.00 Italia-Scozia Stadio Plebiscito, Padova diretta streaming su Eurosport Player , diretta live testuale su OASport . differita tv su Eurosport 2 alle ore 20.00

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby femminile 2018 : programma - orari e tv : Archiviata la prima vittoria nel torneo (evitato così il whitewash), ora l’Italia del rugby femminile deve evitare il cucchiaio di legno, potendo arrivare anche al quarto posto qualora dovesse battere la Scozia nell’ultima giornata del Sei Nazioni: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 5, dove si trova anche il Galles. Il torneo delle azzurre si chiuderà in casa: domenica 18 marzo alle ore 15.00, allo stadio Plebiscito ...

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 : programma - orari e tv. La data della partita : Dopo la quarta sconfitta patita ieri, si chiuderà il Sei Nazioni di Rugby, per l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 17 marzo alle ore 13.30, con il quinto match contro la Scozia. Sicuramente questo match evoca dolci ricordi nella mente degli azzurri: all’esordio assoluto della nostra nazionale nel torneo, gli italiani, che allora giocavano le gare interne al Flaminio di Roma, vinsero per 34-20. La gara sarà trasmessa in chiaro ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia 38-14 - le pagelle degli azzurri. Ancora una volta il migliore è Minozzi : Arriva l’ennesima sconfitta per la nazionale italiana di Rugby: in quel di Cardiff gli azzurri escono sconfitti per per 38-14 dai padroni di casa del Galles nel quarto turno del Sei Nazioni. Secondo tempo da dimenticare per la compagine guidata da Conor O’Shea: andiamo a rivivere la performance odierna con le pagelle dei protagonisti tricolori. Matteo Minozzi, voto 8: come di consueto è il migliore della banda di O’Shea. L’unico che ...

Rugby - Sei Nazioni : sprofondo azzurro a Cardiff - il Galles passa 38-14 : Minozzi e Bellini non evitano la disfatta dell'Italia, i Dragoni dilagano in doppia inferiorità numerica

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel Sei Nazioni contro i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati nel XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di Conor O’Shea ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles-Italia 38-14 : 18.05 Quarta giornata e quarta sconfitta per l'Italia nel 'Sei Nazioni' (è il 16° ko consecutivo nella competizione). Al Principality Stadium di Cardiff,gli azzurri cedono 38-14 al Galles (17-7 al termine del primo tempo). L'Italia è già certa del 'cucchiaio di legno' (che spetta all'ultima della classe). Per salvare l'onore dovrà cercare di battere la Scozia nell'ultima giornata (sabato prossimo allo stadio Olimpico).

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia - obiettivo disputare una gran partita per gli azzurri : “Giocare qui è sempre speciale, e farlo con il tetto chiuso aggiunge sempre ulteriore emozione a un contesto unico, il migliore per me nel Rugby internazionale. Da nessun’altra parte come qui si sente il pubblico, specialmente con lo stadio coperto: per me potrebbe essere l’ultima partita al Principality Stadium, è sempre una sfida unica” non è un semplice esordiente a parlare alla vigilia, è il capitano azzurro Sergio Parisse, pronto alla sua ...

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ci siamo, mancano poco più di 8 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita oggi, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di Rugby: oggi, domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita ...

Rugby - l’Irlanda vince il Sei Nazioni : Rugby, l’Irlanda vince il Sei Nazioni Rugby, l’Irlanda vince il Sei Nazioni Continua a leggere L'articolo Rugby, l’Irlanda vince il Sei Nazioni proviene da NewsGo.