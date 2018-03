Rosato e Marcucci capigruppo Pd? Pronti a togliere la fiducia a Martina Gli

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) E' una tregua fragile, quella siglata nel Pd nella direzione che ha aperto la stagione post-renziana.Andrea Orlando lo dice chiaro e tondo di primo mattino, quando definisce un' "apertura di credito" quella data al reggente Maurizioe "centrali" le responsabilità di Matteo Renzi nella sconfitta. E dalla sua area in serata già trapela un messaggio bellicoso: "Se saranno scelticome, la minoranza non sosterrà più il mandato di", come riferisce l'Ansa.Il reggente, riunendo i segretari regionali del partito, mette al centro la ritrovata "unità" e propone di ripartire dall'apertura dei circoli e dal tesseramento. Vengono anche 'congelate' le dimissioni dei segretari regionali in attesa dei congressi in autunno. Il reggente definisce inoltre Renzi "una risorsa" e 'blinda' il proprio impegno al Nazareno con le ...