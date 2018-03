Roman J Israel | Esq | di Dan Gilroy la recensione in anteprima

Twitter - non solo i terremotati : dall’Ilva a Israele - la rete di utenti falsi porta a una società Romana che dice : “Noi estranei” : La rete di account falsi che twittano in automatico non si ferma ai finti terremotati che rientrano nelle loro casette. È molto più ampia e abbraccia anche altri interessi. Assieme a Carlotta Minotta, Lucio Ruggero e altre decine di account fasulli, c’è un altro gruppo di persone inesistenti che “pressa” su alcuni temi e sembrerebbe riconducibile – come i finti sfollati tornati nelle loro abitazioni – a una gruppo ...