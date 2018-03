Roma Voragine si apre sulla Gianicolense | coinvolte due auto

Roma - si apre un’altra voragine nella strada : sprofonda un’auto : Roma, si apre un’altra voragine nella strada: sprofonda un’auto L’area è stata transennata e i vigili hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito Continua a leggere L'articolo Roma, si apre un’altra voragine nella strada: sprofonda un’auto proviene da NewsGo.

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Voragine Roma - aggredito giornalista Rai : ANSA, - Roma, 15 FEB - Un giornalista del Giornale Radio Rai, Simone Zazzera, è stato aggredito oggi pomeriggio mentre realizzava un servizio sul crollo della strada nel quartiere Balduina, a Roma. Lo ...

Voragine Roma - aggredito cronista Gr Rai : 22.27 "Ancora un'aggressione a un cronista. Il clima non è più tollerabile. Questa volta la vittima è il giornalista del Gr Rai Simone Zazzera, colpito da un incaricato di una società di demolizioni,mentre faceva domande nella zona di Roma in cui si è aperta una Voragine". Ne danno notizia Cdr Giornale Radio, Fnsi e Usigrai. "Anche questo caso-prosegue la nota-verrà segnalato all'Osservatorio presso il ministero dell'Interno affinchè vengano ...

Roma - due indagati per voragine Balduina : 18.56 Ci sono due indagati per la voragine che si è aperta in via Livio Andronico, alla Balduina. La procura ha iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e l'omologo della società responsabile del cantiere. Ipotesi di reato: crollo colposo. Intanto sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi nella zona. Attesa una consulenza tecnica di due ingegneri e di un geologo per capire cosa abbia determinato lo ...

Roma - voragine alla Balduina : si indaga su paratie di contenimento e infiltrazioni d'acqua. Due indagati per crollo colposo : Sono proseguiti per l'intera giornata i rilievi in via Livio Andronico, a Roma, zona Balduina, dove ieri pomeriggio si è aperta un'enorme voragine. Sul posto si sono recati in mattinata anche il ...

Roma - voragine in strada alla Balduina : 2 indagati per crollo colposo. Due palazzine inagibili - 20 famiglie fuori casa – FOTO : Ci sono due indagati per crollo colposo nel caso della voragine che si è aperta mercoledì in via Livio Andronico, nel quartiere Balduina: i pm hanno iscritto nel registro il legale rappresentante dei proprietari del terreno e il legale rappresentante della società responsabile del cantiere nel quale è avvenuto il cedimento. L’inchiesta è stata affidata dal procuratore Giuseppe Pignatone al procuratore aggiunto Nunzia ...