Roma taxi web strumento agile e immediato

Roma. Taxi abusivi : controlli a tappeto : Multe a 41 Taxi irregolari, ritirate 15 carte di circolazione ed anche un sequestro. Questo il risultato dei controlli a

Maltempo Roma - al via il piano neve : misure per clochard - più turni di taxi : Emergenza neve in tutta Italia, anche a Roma dove stamani in Campidoglio si è tenuta una riunione tra tutti gli uffici competenti per predisporre le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Città Eterna. Ad allertare Protezione civile, vigili, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola, ieri era stata la stessa sindaca di Roma Virginia Raggi, in vista dell’ondata di Maltempo. Il tavolo si è riunito a fronte della possibilità di neve o ...

Roma : retata dei vigili contro taxi fuori regola. Controlli serrati : Roma – operazione della Polizia Locale per contrastare irregolarità trasporto pubblico Roma – Multati 41 taxi irregolari. Ritirate 15 carte di circolazione ed effettuato un... L'articolo Roma: retata dei vigili contro taxi fuori regola. controlli serrati su Roma Daily News.

Roma - si ribalta taxi : 37enne in codice rosso : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Incidente stradale a piazzale Clodio, Roma. Un taxi si è ribaltato verso le 10:12 all’incrocio con viale Falcone Borsellino. L’uomo alla guida, 37 anni, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo I Centro della polizia locale di Roma capitale. Al momento è stata chiusa la preferenziale da viale Falcone ...

Diciottenne Romana fatta a pezzi - il testimone chiave : «L?ho accompagnata sul mio taxi - poi è entrata nel palazzo con lui» : «Io l'ho portata ai Giardini Diaz, me la ricordo bene erano le 9,40 circa di martedì, è sbucata dalla stazione e mi ha detto di portarla fino ai giardini, stava bene»....