Roma | si apre un’altra voragine nella strada | sprofonda un’auto

Roma - si apre voragine sulla Gianicolense : auto in sosta ci finisce dentro : Una voragine si è aperta nella notte lungo la circonvallazione Gianicolense a Roma, coinvolgendo due auto in sosta. In particolare, una macchina è in parte sprofondata nella maxi buca ampia circa tre metri. Non risultano esserci feriti e l’area è stata transennata dai vigili del fuoco. L'articolo Roma, si apre voragine sulla Gianicolense: auto in sosta ci finisce dentro proviene da Il Fatto Quotidiano.

