Roma | l’area archeologica è una discarica abusiva con rifiuti speciali Denunciato membro

ilfattoquotidiano

: Questa notte una voragine stradale si è aperta lungo la circonvallazione gianicolense, nella zona Sud-Ovest di… - emergenzavvf : Questa notte una voragine stradale si è aperta lungo la circonvallazione gianicolense, nella zona Sud-Ovest di… - Roma : Partirà a breve la bonifica del Campo Testaccio, una struttura importante per la storia della società di calcio gia… - emergenzavvf : Nella serata di ieri al centro di #Roma un grosso pino marittimo cade sulla sede stradale: la squadra di… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Scoperta dai carabinieri unain un’area. Ad eseguire il decreto di sequestro preventivo dell’intera area, emesso dal gip disu richiesta della procura, i carabinieri della Compagnia Casilina, della Stazione Appia e del Nucleo Investigativo del Gruppo Tutela forestale di. Il provvedimento riguarda un terreno di circa tremila metri quadrati in via Lucreziana zona Osteria del Curato, dove nei giorni scorsi i carabinieri hanno sorpreso un bosniaco mentre sversava illecitamentetrasportati su un autocarro. Le successive verifiche hanno accertato che l’area, di proprietà comunale, era stata adibita ae che erano presenti altri cumuli di, anche pericolosi. Due i denunciati, tra i quali un appartenente alla famiglia Casamonica per invasione di terreni ed edifici. Per gli ...