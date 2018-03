Roma | Doppio sit in di protesta in Campidoglio

Diretta/ Roma-Torino (risultato live 2-0) streaming video e tv : De Rossi firma il raddoppio! : Diretta Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che all'Olimpico apre la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:16:00 GMT)

Roma-Milan 0-2 La Diretta Raddoppio di Calabria : Va in scena all'Olimpico nel posticipo domenicale delle ore 20.45 il big match della 26esima giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan: i giallorossi sono in piena lotta con Lazio e Inter per ...

Diretta/ Roma-Milan (risultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Calabria! : Diretta Roma Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i rossoneri doppio impegno in quattro giorni all'Olimpico(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:17:00 GMT)

Roma-Milan 0-2 La Diretta Raddoppio di Calabria : Va in scena all'Olimpico nel posticipo domenicale delle ore 20.45 il big match della 26esima giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan: i giallorossi sono in piena lotta con Lazio e Inter...

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano - Salvini “giura” in piazza Duomo. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Scontri tra polizia e anti-fascisti a Milano. Atteso Salvini. A Roma un doppio corteo : Sabato di tensione, caratterizzato da manifestazioni, cortei, sit-in che a una settimana dalle elezioni politiche - e nel caso di Roma anche regionali - che sta richiedendo un grosso sforzo organizzativo ma anche un massiccio presidio delle forze dell’ordine per evitare che le diverse manifestazioni si «incrocino» o che possano esserci momenti di s...

Doppio podio Master a Roma per Riccardo Carmina : Successivamente si arrende a Paroli , Fides Livorno, , campione del mondo in carica e futuro vincitore della gara, per 4 a 10. Riccardo sarà terzo alla fine della competizione e primo nella categoria ...

Judo - European Open Roma 2018 : argento per Eleonora Geri - doppio bronzo con Carola Paissoni e Linda Politi : Il PalaPellicone di Ostia ospitato in questo fine settimana il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili. Dopo le tre medaglie di bronzo conquistate nella giornata di ieri da Francesca Milani, Rosalba Forciniti ed Edwige Gwend, l’Italia è salita sul podio in altre tre occasioni per questa seconda giornata di ...

Diretta/ Sampdoria-Roma (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Caprari si divora il gol del raddoppio : Diretta Sampdoria Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il recupero della terza giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:18:00 GMT)

Chelsea - trattative con Roma. Si punta al doppio colpo Dzeko-Palmieri : Roma, 19 gennaio 2018 - Proprio nelle ore in cui si potrebbe concretizzare il passaggio del duo romanista Dzeko-Palmi eri al Chelsea in cambio di 50 milioni più il prestito di Batshuayi (ma i ...

Macron e il suo doppio. Sui migranti solidale a Roma - severo a Parigi : Soave, solidale, tutto un complimentarsi con il presidente del Consiglio Paolo Gentilonie con la politica migratoria del governo italiano durante la veloce trasferta Romana per partecipare al summit dei Paesi dell'Europa del sud e affermare in conferenza stampa che Parigi farà in modo di concordare con Roma il sistema di accoglienza e rendere compatibili le rispettive legislazioni sul diritto d'asilo.Duro, severo, pronto a sostenere a ...

Chivu - il doppio ex di Inter e Roma : 'Dzeko-Icardi - ecco la sfida' : 'Inter e Roma sono due grandi squadre, si giocano con la Lazio la qualificazione in Champions. Sono in crisi? Non diciamo così', il giudizio di Cristian Chivu, ex difensore e oggi opinionista di Fox ...

Roma-Atalanta 1-2 La Diretta Cornelius e De Roon poi espulso per doppio giallo : Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che...

Roma-Atalanta 0-2 La Diretta Cornelius e De Roon poi espulso per doppio giallo : Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che...