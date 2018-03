Roma | Di Francesco | ' Abbiamo giocato da uomini'

Roma - Di Francesco : 'Questa squadra è cresciuta molto - adesso niente paura' : 'La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all'avversario. Cosa che invece all'andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da ...

Roma-Shakhtar - rigoristi : la lista di Di Francesco : Roma-Shakhtar sarà visibile anche in diretta streaming, mentre in tv sarà trasmessa su Canale 5 in chiaro .

Roma : ecco i 21 convocati di Di Francesco per la Champions : Dopo la rifinitura svolta a Trigoria, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha scelto i 21 giocatori che domani saranno a sua disposizione per Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di Champions League. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski; Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas; ...

Di Francesco: "Voglio una Roma spensierata" Il tecnico giallorosso sul ritorno con la Dimano: "Serve maggior continuità rispetto alle ultime gare"

Roma - Di Francesco / "Per passare il turno di Champions con lo Shakhtar non basteranno 45 minuti" : Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk che deciderà chi andrà avanti dopo il 2-1 dell'andata.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:05:00 GMT)

Roma - Di Francesco : “quarti di Champions importanti - ma voglio di più” : “Non dobbiamo fermarci anche dopo un eventuale vantaggio, ma avere l’intelligenza di dare continuità nelle prestazioni. Vorrei vedere determinate situazioni positive, in fase difensiva abbiamo commesso molti errori, non solo individuali ma di reparto. E questo non ce lo possiamo permettere domani”. Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di ...

Roma-Shakhtar - Di Francesco : 'È una gara in cui non possiamo sbagliare' : ROMA - 'Vogliamo arrivare ai quarti, questo l'obiettivo domani sera' , dice il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco , alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con lo Shakhtar . 'È una ...

Roma - Di Francesco : "Quarti fondamentali - ridiamo slancio ad ambiente" : Il calcio a mille all'ora di Florenzi. La spensieratezza di Di Francesco, che pure sente il peso della responsabilità perché se la Roma domani passasse il turno contro lo Shakhtar sarebbe il terzo ...

Roma - Di Francesco : 'Giocando un solo tempo non si batte lo Shakhtar' : Roma - Dopo il terzo posto riguadagnato in campionato grazie alla vittoria contro il Torino di venerdì scorso e i rispettivi pareggi di Inter e Lazio, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato ...

Roma-Shakhtar - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Le vittorie con Napoli e Torino sono il modo migliore di arrivare alla sfida decisiva con lo Shakhtar. Gli ucraini partono dal vantaggio conquistato all'andata, un 2-1 che però può favorire i ...

Roma-Torino 3-0 - Di Francesco sorride : ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata - ma… : Roma-Torino 3-0, Di Francesco sorride: ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ROMA, DI Francesco sorride- Una secca vittoria per 3-0 e Torino al tappeto. La Roma si conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Una Roma cinica, ...

Video/ Roma-Torino (3-0) : highlights e gol della partita. Di Francesco boccia il primo tempo (Serie A) : Video Roma Torino (3-0): highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei giallorossi di Di Francesco che hanno battuto i granata di Mazzarri.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 08:40:00 GMT)

La Roma vince nel nome di Astori - Di Francesco : Ora lo Shakhtar : Roma, 10 mar. , askanews, Con il cuore rotto dall'emozione per la scomparsa di Davide Astori, ex giallorosso ricordato prima dell'inzio della partita, la Roma supera 3-0 il Torino nell'anticipo della ...