Roma | Cade un ciclista di 63 anni | è grave

Maltempo Roma : cade albero di 25 metri - strada chiusa : 1/4 ...

Torino - Mazzarri/ "Non dobbiamo cadere al primo cazzotto - perdere a Roma ci può stare" : Walter Mazzarri analizza la scomfitta del Torino a Roma nel dopopartita. Tanta amarezza nelle parole del tecnico granata che indica la strada da seguire per ripartire al meglio(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Roma - cavo elettrico cade su un tir Muro Torto in tilt - tutti in fila da Prati : Cinque ore di passione a Roma Nord e anche in centro per il blocco totale in direzione San Lorenzo di via del Muro Torto, piazza Fiume e piazzale di Porta Pia. Colpa di un cavo elettrico che si è ...

Roma - cade accusa di omicidio per complice di Roberto Spada : cade l'accusa di omicidio per Ruben Nelson Alvez del Puerto, l'uruguayano attualmente detenuto anche per l'aggressione al giornalista Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Osta e compiuta assieme a ...

Maltempo Roma : cade ramo di un grosso pino su parco giochi a Testaccio - nessun ferito : A causa della nevicata, un ramo di un grosso pino è caduto nella zona del parco giochi per i bambini in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio, quartiere di Roma. In quel momento il parco era pieno di bambini che stavano giocando a palle di neve. Non ci sarebbero feriti. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Roma: cade ramo di un grosso pino su parco giochi a Testaccio, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : cade pino su strada. Sei auto danneggiate in Viale Tirreno : Roma – albero si abbatte su strada Capitale. Sei auto danneggiate Roma – Un pino è caduto questa mattina a Roma, in Viale Tirreno 106.... L'articolo Roma: cade pino su strada. Sei auto danneggiate in Viale Tirreno su Roma Daily News.

Champions League - cade anche la Roma : calcio italiano con poca personalità e autostima : Champions League, cade anche la Roma: calcio italiano con poca personalità e autostima Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Champions League- Una sconfitta che non complica in modo esagerato il passaggio del turno, ma che evidenzia ancora diverse lacune del calcio italiano. 2-1 secco da parte dello Shakhtar e qualificazione da decidere nel match di ritorno ...

Roma - approvata mozione di sfiducia nel Municipio III : decade la giunta M5S : Il Codacons: 'Il Comune si prepari' 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » I droni protagonisti a Roma, nel mondo mercato da 6 miliardi di dollari 21 febbraio 2018 Nessun commento Leggi Tutto ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : la Roma Cade ma spera! Reti bianche in Andalusia : Risultati Champions League: Diretta gol live score, andata degli ottavi. La Roma perde in rimonta in Ucraina, ma ha ampie speranze di qualificazione. Nessun gol al Sanchez Pizjuan(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Roma : sfiducia al III Municipio - cade la minisindaca M5S Roberta Capoccioni : E' il secondo Municipio in crisi nella Capitale: nei mesi scorsi i pentastellati hanno perso anche l'VIII

Principe Libero - ancora polemiche social sull’inflessione Romanesca di Luca Marinelli-De André. La parodia su ‘Musicademmerda’ fa arrabbiare l’agente dell’attore : Luca Marinelli sì, Luca Marinelli no. Dopo la messa in onda su RaiUno del film Principe Libero, il biopic su Fabrizio De André prodotto da Rai Fiction e Bibi Film, ecco immancabili le reazioni concitate sui social. La colpa principale per l’attore che ha interpretato Faber sarebbe quella di aver fatto trasparire una leggera inflessione romanesca nel recitare, cancellando così l’accento del cantautore genovese. Dettaglio subito colto da ...

Il nuovo giallo di Enrico Vanzina narra Roma una elegante e decadente : Nel suo nuovo Romanzo 'La sera a Roma' , Mondatori, Enrico Vanzina racconta la Capitale in forma di giallo, con un occhio personale e inedito.

Caritas Roma : il 16 febbraio scade il termine per l’iscrizione al corso : Caritas Roma: venerdì ultimo giorno per iscrizione al corso base Roma– C’è tempo fino a venerdì 16 febbraio per iscriversi al corso base di formazione... L'articolo Caritas Roma: il 16 febbraio scade il termine per l’iscrizione al corso su Roma Daily News.