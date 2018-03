Roma | bancarotta fraudolenta | sequestrati beni per 41 milioni a imprenditore Bigotti

PALLOTTA CONTRO LE RADIO RomaNE/ “Le mando in bancarotta" - poi torna a parlare del nuovo stadio della Roma : Roma, parla PALLOTTA: “Le RADIO RomaNE le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Roma - PALLOTTA/ “Le radio Romane le mando in bancarotta" - poi tira in ballo Papa Francesco : ROMA, parla PALLOTTA: “Le radio ROMAne le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Roma - Pallotta/ “Le radio Romane le mando in bancarotta - me ne rimangono solo 7” : Roma, parla Pallotta: “Le radio Romane le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James Pallotta, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:37:00 GMT)

Pallotta ne ha per tutti : "Mando in bancarotta le radio Romane". E sul nuovo Totti... : Il presidente della Roma: "In tre anni speriamo di avere un nostro stadio, verrà il Papa a lanciare la monetina prima della partita..."

Coppola : 7 anni per bancarotta all'immobiliarista Romano : I giudici hanno disposto la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità a esercitare gli uffici direttivi presso ogni impresa per 10 anni

Bancarotta cooperativa Planet Work - una condanna e quattro assoluzioni a Roma : Una condanna e quattro assoluzioni per l’inchiesta sulla Bancarotta della cooperativa “Planet Work”, socio privato della “All Clean”, la società creata dieci anni fa dall’Ama, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti nella Capitale, per cancellare le scritte dei graffitari dalle facciate degli edifici. I giudici della X sezione penale di Roma hanno condannato a 3 anni e 6 mesi Giulio Saraceni, all’epoca responsabile ...

Dato per morto dai familiari ma imprenditore condannato per bancarotta faceva affari in Romania : Lo cercavano dal 2011 quando la procura di Modena aveva emesso un provvedimento di arresto perché doveva scontare 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di carcere. È la pena che gli era stata inflitta per i reati di bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita. I familiari dell’imprenditore di Rosarno Pasqualino Ariganello lo avevano Dato per morto. O almeno così avevano detto ai carabinieri che lo dovevano arrestare su ...

Roma : imprenditore Romano arrestato per bancarotta fraudolenta : Roma– I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, a seguito delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica capitolina, nella mattinata di oggi hanno dato esecuzione all’ordinanza... L'articolo Roma: imprenditore Romano arrestato per bancarotta fraudolenta su Roma Daily News.

(VIDEO) Roma - imprenditore del settore automobilistico arrestato per bancarotta fraudolenta : Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di un imprenditore, SERENI Andrea (classe 1974), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta ai danni della […] L'articolo (VIDEO) Roma, ...

Stefano Ricucci/ Assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta : la sentenza del Tribunale di Roma : Stefano Ricucci, i giudici del Tribunale di Roma lo assolvono con formula piena dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Il commento dell'immobiliarista dopo la sentenza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Roma - Ricucci assolto dall'accusa di bancarotta fraudolenta : Il tribunale ha recepito le argomentazioni della difesa secondo cui l'imprenditore era il 'dominus' di un gruppo di società che facevano tutte operazioni lecite