Roma | Approvato Regolamento Farmer' s Market | Filiera corta e controlli - Romait

Approvato il Protocollo di Intesa Roma Capitale – Sapienza Università di Roma per la riqualificazione dello Stadio Flaminio : È stato Approvato con delibera di Giunta l’accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Sapienza Università di Roma finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell’impianto sportivo “ Stadio Flaminio ” mediante la predisposizione di un piano di conservazione. Il Protocollo di Intesa è finalizzato allo studio approfondito dell’immobile ed ha come obiettivi: Presentare ...

Roma Capitale - approvato il nuovo Statuto targato M5S : ridotte le quote rosa - sì al referendum propositivo : Roma Capitale da oggi ha un nuovo Statuto. Con 27 voti a favore e 6 contrari, l’assemblea capitolina ha dato il via libera alle modifiche che portano come prima firma quella del consigliere M5S Angelo Sturni. L’amministrazione di Virginia Raggi ha introdotto nuovi elementi di democrazia diretta che si ispirano al “modello del Parlamento inglese”. Ma ha anche ridotto dal 50 al 40% la percentuale minima di donne in giunta, ...