Roma | 20 spari contro negozi a Villa De Sanctis

Sparisce un altro teatro di Roma : il Salone Margherita - : Così, furono organizzati spettacoli teatrali di vario genere, mentre la fine sembrava certa. Infine, recentemente, una buona notizia comunicata dall'assessore Luca Bergamo sulla ristrutturazione del ...

Roma - spari nella fabbrica di dehors Gambizzato il titolare cinquantenne : Misterioso episodio martedì pomeriggio negli uffici di una ditta di ombrelloni e dehors in via dei Lucani, a San Lorenzo. Un uomo è entrato nel negozio e ha sparato al titolare, R.B., 50 anni, ...

Che bravo Barbarossa a Sanremo! Sul palco con la semplicità e la malinconia di Roma sparita : Che bravo Luca Barbarossa! Ha portato a Sanremo una piccola canzone, una "nuga" avrebbero detto i latini, una bagatella piena di cuore, semplice e onesta, nostalgica e sprofondata nella tradizione della canzone.Un cantante Romano che ha cantato in Romano è già un piccolo atto di coraggio e di amore nei confronti di una città abituata a essere sbattuta in prima pagina per il suo malaffare, la mafia, i mezzi che non passano, ...

Roma - ladro al comitato elettorale dell'onorevole Madia - sparisce il cellulare di una segretaria : Imprevisto con furto oggi pomeriggio nella sede del comitato elettorale dell'onorevole del PD Marianna Madia, Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione. E' ...

Raid xenofobo a Macerata : gli spari «sui neri» - il saluto Romano e la resa Cosa è successo | Chi è Luca Traini : La cronaca di questo sabato piovoso inizia dunque con un appello surreale. Il sindaco romano Carancini chiede ai suoi concittadini di non uscire di casa, ai bambini di restare nelle scuole, «sparano ...

Macerata - spari da un'auto - feriti stranieri. Il responsabile fermato mentre faceva saluto Romano : Panico nel capoluogo, proprio nel quartiere dove, in via Spalato, abitava Innocent Oseghale, il nigeriano fermato per la morte e lo smembramento del cadavere di Pamela Mastropietro , ritrovato poi in ...