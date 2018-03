Roger Waters | ascolta l' inedito ' Supremacy' con il gruppo palestinese Trio Joubran - VIDEO

Roger Waters torna in Italia Stasera omaggio ai Pink Floyd : Si tratta del ritorno della tribute band riminese in terra trentina, dopo il tutto esaurito dei due spettacoli del 2016 e anche per questa occasione c'è da attendersi un teatro pieno di fan dei Pink ...

Eterno Roger Waters. Dai Pink Floyd a una vita oltre ogni Muro : Per cominciare, una notizia di cronaca. Roger Waters ha chiuso pacificamente la controversia con l'artista italiano Emilio Isgrò per il presunto plagio di una sua opera del 1964 sulla copertina dell'ultimo album Is This the Life We Really Want?. Isgrò aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il ritiro del cd, ma ora ha deciso di lasciar perdere la causa sostenendo che Waters ha copiato in buona fede. Nessuna macchia quindi su uno degli ...

"The Pink Floyd Exhibition : Their Mortal Remains" - la mostra al Macro di Roma. Roger Waters : "Non penso al passato - guardo al futuro" : In un'atmosfera piuttosto caotica, Nick Mason e Roger Waters hanno inaugurato oggi al Macro di Roma "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd che aprirà i battentivenerdì 19 gennaio e rimarrà aperta al pubblico fino al primo luglio. Al tavolo con Mason e Waters anche la sindaca Virginia Raggi e il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo e Innocenzo Cipolletta, ...

