Roberto Mancini | scintille sui social Insultato da un tifoso risponde ' tu e tua madre'

Alessandro Bastoni come Roberto Mancini/ Chi è il difensore che ha regalato 4 biglietti per Atalanta-Dortmund : Alessandro Bastoni come Roberto Mancini: chi è il difensore che ha regalato 4 biglietti per Atalanta -Borussia Dortmund. Così aveva fatto l'allenatore dello Zenit San Pietroburgo...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:35:00 GMT)

Italia - Di Biagio nuovo allenatore/ Nazionale - come sarà : Massimo Oddo vorrebbe Roberto Mancini : Di Biagio nuovo Ct Italia: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Italia - Roberto Mancini Ct : il piano di Alessandro Costacurta per blindarlo : Di sicuro ci sono le date dei prossimi due appuntamenti della Nazionale: il 23 marzo a Manchester " nello stadio del City " contro l'Argentina. Quattro giorni dopo, il 27, grande ritorno a Wembley ...

Fabbricini e Malagò/ Costacurta sulla Nazionale ammette : ho sentito Roberto Mancini - ma Di Biagio... : Fabbricini e Malagò nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Roberto Fabbricini - Commissario Figc/ Costacurta vice : “Ct? C'è Mancini - ma Conte ha fatto un miracolo...” : Roberto Fabbricini, Commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:00:00 GMT)

Roberto FABBRICINI - COMMISSARIO FIGC / Il punto sul nuovo CT della Nazionale : Mancini papabile - ma Conte... : ROBERTO FABBRICINI, COMMISSARIO FIGC: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:17:00 GMT)

Calcio - chi sarà il prossimo CT dell’Italia? Roberto Mancini in pole position - Club Italia ad Alessandro Costacurta : La mancata elezione del Presidente della FIGC ha aperto un nuovo scenario per il futuro del Calcio Italiano, disastrato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e che non è riuscito a trovare un accordo per selezionare il successore del dimissionario Carlo Tavecchio. Il prossimo 1° febbraio si terrà una riunione della giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e potrebbe essere il Presidente Giovanni Malagò a sbloccare la situazione: ...

Mondiali Russia 2018 - una nazionale vuole Roberto Mancini : i dettagli : Roberto Mancini non ha mai nascosto la volontà di allenare una nazionale. In queste settimane si è più volte proposto come successore di Giampiero Ventura sulla panchina dell’Italia, ma al momento non è ancora arrivata la chiamata della Figc. Il tecnico di Jesolo potrebbe però diventare c.t di una nazionale che disputerà i Mondiali di Russia 2018. La Federazione australiana infatti avrebbe deciso di affidare la panchina della nazionale ...