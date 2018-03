Ritardi nei lavori al Palaghiaccio di Casate | i ragazzi dell' Hockey Como in consiglio

“Alcuni dovranno rivotare” - caos elezioni : è successo nei seggi. Code - Ritardi e disagi da nord a sud - ma un caso è davvero emblematico e sta suscitando più di una polemica : Urne erte fino alle 23, disagi ritardi e contestazioni: l’Italia vota. Il nuovo sistema elettorale con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode, però, ha provocato ritardi, Code e disagi un po’ ovunque. Code più lunghe del solito ai seggi fin dal primo mattino sono state segnalate a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e ...

Elezioni 4 marzo - caos a Palermo per le schede errate. Ritardi nei seggi : Anche un'ora e mezza di ritardo nell'apertura dei seggi a causa della ristampa last minute di 200mila schede errate Elezioni 4 marzo 2018, la guida completa al voto Elezioni, Pd: errore su schede ...

Maltempo - Alessandria : pioggia gelata e Ritardi nei treni : Disagi nell’Alessandrino per il Maltempo, caratterizzato da pioggia congelante soprattutto nelle valli Borbera e Curone, Acquese, Ovadese e la zona di Serravalle Scrivia. L’autostrada A26 dei Trafori tra lo svincolo per l’A21 ‘Torino-Piacenza’ (dove sono segnalate precipitazioni sull’intero tratto) e quello per l’A10 ‘Genova-Ventimiglia’, compresa la diramazione ‘Predosa-Bettole’; ...

Neve - caos nei trasporti : Ritardi di tre ore a Roma - Napoli e Firenze : Le difficoltà sulle linee di Roma si ripercuotono da Nord a Sud. I treni superveloci dal Nord a Napoli «dirottati» sulla stazione Tiburtina. All'aeroporto di Fiumicino ritardi e cancellazioni. Trenitalia: «Rimborseremo i passeggeri»

Trieste - muore dopo Ritardi nei soccorsi : due infermieri indagati per omicidio colposo : Due chiamate non sono bastate per avere un'ambulanza in tempo. Quattordici minuti di attesa che a Trieste sarebbero costati la vita ad un uomo di 56 anni. Per questo la Procura ha deciso di indagare ...

Trieste - muore dopo Ritardi nei soccorsi : due infermieri indagati per omicidio colposo : L'uomo colpito da infarto mentre camminava in centro. Il soccorso si è attivato 11 minuti dopo la prima richiesta di aiuto al Nue 112, perdendo minuti preziosi...

Trieste - muore dopo Ritardi nei soccorsi : due infermieri per omicidio colposo : L'uomo colpito da infarto mentre camminava in centro. Il soccorso si è attivato 11 minuti dopo la prima richiesta di aiuto al Nue 112, perdendo minuti preziosi...

Rigopiano - Ritardi nei soccorsi e caotica gestione delle telefonate : due segnalati : A pochi giorni dall'anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano in cui morirono 29 persone emergono nuovi particolari. I ritardi nei soccorsi e la caotica gestione delle telefonate hanno portato ...

Rigopiano - segnalati due dirigenti/ Caos e Ritardi nei soccorsi : due telefonate nel mirino : Rigopiano, segnalati due dirigenti per Caos e ritardi nei soccorsi: due telefonate nel mirino. Le ultime notizie a pochi giorni dall'anniversario della tragedia(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:56:00 GMT)

Rigopiano - Ritardi nei soccorsi e caotica gestione delle telefonate : due segnalati : Rigopiano, ritardi nei soccorsi e caotica gestione delle telefonate: due segnalati A pochi giorni dall’anniversario della tragedia dell’hotel in cui persero la vita 29 persone emergono nuovi particolari che testimoniano la complessa situazione delle istituzioni in quei giorni Continua a leggere L'articolo Rigopiano, ritardi nei soccorsi e caotica gestione delle telefonate: due segnalati sembra essere il primo su NewsGo.