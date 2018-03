Rischio sismico | Geologia in movimento in Sicilia

Messina a Rischio sismico : torna in città la maxi esercitazione della Protezione Civile : Alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile, Sebastiano Pino, e dell’esperto, Antonio Rizzo, si è svolta nei giorni scorsi, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, una riunione per la presentazione agli Enti, alle Istituzioni ed al Volontariato di Protezione Civile, della IX Edizione della Settimana della Sicurezza – esercitazione di Protezione Civile “Messina RISK SIS.MA. 2018”, che si svolgerà dal 16 al 21 aprile. Al fine di ...

Messina a Rischio sismico : torna in città la maxi esercitazione della Protezione Civile : Alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile, Sebastiano Pino, e dell’esperto, Antonio Rizzo, si è svolta nei giorni scorsi, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, una riunione per la presentazione agli Enti, alle Istituzioni ed al Volontariato di Protezione Civile, della IX Edizione della Settimana della Sicurezza – esercitazione di Protezione Civile “Messina RISK SIS.MA. 2018”, che si svolgerà dal 16 al 21 aprile. Al fine di ...

Rischio sismico - ecco quali sono le province con gli edifici più vecchi : Foto: Daisuke Tsuda/flickr L’Italia in buona parte a elevato Rischio sismico, ma a meno di voler traslocare l’intero paese un po’ più in là questo è un dato di fatto della natura su cui c’è ben poco da fare. Quando però si parla di terremoti anche la mano dell’essere umano conta, perché da noi dipende – in positivo o in negativo – la qualità degli edifici in cui viviamo. Qui l’età delle strutture diventa un fattore importante, perché in generale ...

Terremoto a Siracusa : preoccupazione per Rischio sismico fra Sicilia e Calabria : Un nuovo sciame sismico si è attivato in Sicilia, questa volta nella zona sudorientale dell'isola. Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter che ha gettato la popolazione di Reggio Calabria e Messina nella paura, con effetti fino al V grado della scala Mercalli, una sequenza si è attivata in un'altra zona ad elevatissimo rischio sismico. Secondo l'EMSC, infatti, due scosse avrebbero interessato il prospiciente entroterra della città ...

Scuole a Rischio sismico - Ribolla : 280 trasferiti dal 12 Febbraio : “Da lunedì 280 bambini e ragazzi saranno trasferiti nella scuola dell’infanzia di Ribolla e nelle Scuole di Roccastrada e garantiremo a tutti mensa e trasporto scolastico, nonostante l’aggravio di risorse da mettere in campo a carico di tutta la comunità locale. Nel frattempo, continueremo a lavorare per affermare la correttezza delle scelte fatte dall’amministrazione comunale nell’interesse della popolazione ...

'Rischio e territorio : Rischio sismico - vulcanico - idrogeologico' al centro della due giorni di OrvietoScienza : Dopo le riflessioni su: "Scienza ancora negata" , 2013, , "Scienza e Diritto" , 2014, , fisica astroparticellare ed il valore della ricerca scientifica rispetto a sfide ancora aperte con "Democrito ...

Scuole a Rischio sismico : rimessi i sigilli nel Grossetano : Il tribunale di Grosseto ha disposto il ripristino del sequestro preventivo della scuola primaria e secondaria di primo grado di Ribolla, nel comune di Roccastrada (Grosseto): per l’istituto i sigilli erano già scattati nell’aprile 2017, venendo poi tolti dal riesame. Nel frattempo sul caso è intervenuta, a gennaio scorso, la Cassazione che, accogliendo il ricorso della Procura di Grosseto, ha rilevato che i terremoti non sono ...

Terremoti - il Rischio sismico in Appennino non aumenta né si riduce dopo la scoperta del magma : di Aldo Piombino Il 29 dicembre 2013 un terremoto di magnitudo 5 si è verificato nella zona del Matese (Appennino sannita), seguito da circa 350 repliche. A gennaio 2014, dopo una settimana circa di calma piatta, si è verificata una ripresa dell’attività con un secondo evento di magnitudo 4.2. Questa sequenza presentava delle cose un po’ anomale: – la sismicità era concentrata a profondità tra 10 e 25 km, quando la normale ...

Cassazione : “Sequestro delle scuole a Rischio sismico anche se lieve” : Ci sono casi estremi come quello dell’Abruzzo dove oltre il 90% delle scuole a rischio sismico e ci sono regioni dove è la situazione è migliore. Certo è che stando a una sentenza della Cassazione moltissime scuole in Italia potrebbero finire sotto sequestro. Sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, le scuole – secondo gli ermellini- che non rispettano in pieno gli ...