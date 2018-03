Rischio 5 | 7 mln poveri nel 2050

Migranti : sindaco Pozzallo - a Rischio 85 mln - da Regione nessun supporto (2) : (AdnKronos) - Da qui l'appello del primo cittadino al governatore. "Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i Migranti in arrivo - dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanzial

Migranti : sindaco Pozzallo - a Rischio 85 mln - da Regione nessun supporto (2) : (AdnKronos) – Da qui l’appello del primo cittadino al governatore. “Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i Migranti in arrivo – dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanziali. Vorremmo che lo stesso facesse anche la Regione che non ci ha mai supportato con contributi o sostegni di altro ...

Boom precari - 9 - 3 mln a Rischio povertà : 13.26 In Italia c'è meno disoccupazione, compensata da una "fabbrica" di lavoratori precari. Ora sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l'area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Così un rapporto di Unimpresa, secondo cui dal 2016 al 2017 altre 128.000 persone sono entrate nel bacino dei deboli:in totale, sono 9 mln e 293.000 i soggetti in difficoltà. Crescono ...