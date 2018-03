Rischio 5 | 7 milioni di poveri nel 2050

Censis : 5 - 7 milioni di giovani a Rischio povertà nel 2050 : È il dato che emerge dal focus Censis Confcooperative 'Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?', secondo cui il 'ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuità contributiva,...

Mertens a Rischio addio - già trovato il nuovo attaccante : offerta da 35 milioni Video : Nonostante tutte le attenzioni siano rivolte al campionato di #Serie A, col Napoli che cerca di non fare allontanare troppo la Juventus di Massimiliano Allegri nella corsa allo scudetto più che mai in bilico, continua a far discutere molto la questione del calciomercato [Video] partenopeo perché in estate è prevista una vera e propria rivoluzione. Molti saranno gli acquisti, ma altrettanti gli addii, e tra questi potrebbe esserci anche il belga ...

Maltempo : “A Rischio 25 milioni di ulivi” : Il gelo siberiano che la scorsa settimana ha investito l’Italia ha danneggiato anche il settore olivicolo. ‘‘Sono a rischio circa 25 milioni di ulivi’‘ sottolinea Unaprol che stima una mancata produzione il prossimo anno per un valore intorno ai 30 milioni di euro, anche se le verifiche sull’entità dei danni sono in corso. “Ci siamo già attivati scrivendo al Ministero delle politiche agricole per ...

A Rischio 700 milioni di dollari Gli effetti dei dazi Usa sull'Italia In pericolo pure gli operai.L'intervista : "Le nostre aziende esportano complessivamente verso gli Stati Uniti circa 500 mila tonnellate, per un controvalore che si aggira intorno ai 600-700 milioni di dollari". Segui su affaritaliani.it

Guerra dei dazi - per l'Italia in gioco oltre 650 milioni. Ma il Rischio è l'effetto domino : Un'offensiva protezionistica che nelle intenzioni- o quanto meno nelle dichiarazioni - dovrebbe colpire la Cina, ma in realtà farà più male ad altri Paesi, dai vicini Canada e Messico all'Europa. ...

Unicef - 19 milioni di bambini a Rischio sviluppo per carenza di iodio - : Un rapporto dell'Onu per l'Infanzia e di Gain rivela che il pericolo di riportare danni cerebrali riguarda il 14% dei nuovi nati ogni anno nel mondo: quasi uno su quattro vive in Asia meridionale

Cassa bloccata : macigno da 60 milioni - a Rischio i pagamenti ai fornitori : Due pignoramenti di Cassa negli ultimi due anni e un debito totale di 84 milioni di euro. Il contenzioso tra il Comune di Napoli e il Cr8 , Consorzio ricostruzione otto, ha origine nel lontano 31 ...

Le chitarre Gibson a Rischio bancarotta - 375 milioni di debiti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Salute - medici di famiglia in pensione : 14 milioni di italiani a Rischio cure : Teleborsa, - Da qui ai prossimi dieci anni la Salute degli italiani potrebbe essere seriamente a rischio. Un vero e proprio allarme quello lanciato da Silvestro Scotti, presidente nazionale della ...

