Rilasciato il primo timbro professionale di ' architetta'

[SWITCH]Rilasciato ACE loader GUI : il primo Homebrew launcher in versione alpha per Nintendo Switch : In attesa del rilascio ufficiale dello sviluppatore plutoo,lo sviluppatore Kgsws ha rilasciato la prima versione alpha del primo Homebrew launcher per Nintendo Switch che utilizza la libreria userland libtransistor.L’Homebrew launcher come per le altre console Nintendo permette di avviare Homebrew e applicazioni con una semplice Gui molto facile da utilizzare,un tool simile a un backup manager.Questa release richiede l’utilizzo di ...