Riforma pensioni 2018 | Quota 100 | Salvini pronto ad abolire la Fornero

Riforma PENSIONI/ A Leonardo accordo per 1.100 prepensionamenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultime notizie. A Leonardo accordo per 1.100 prepensionamenti . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Riforma pensioni/ L'obiettivo della Uil per le donne (ultime notizie) : Riforma pensioni , ultimissime. L'obiettivo della Uil per tutte le donne . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:56:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 41 - non si ferma la battaglia dei precoci (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 13 marzo. Quota 41, non si ferma la battaglia dei lavoratori precoci . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Riforma pensioni - Boccia : no modifiche alla Fornero - le novità Video : Gli industriali Bocciano modifiche alla Riforma #Pensioni targata Fornero, promesse in campagna elettorale dai candidati premier Luigi Di Maio Movimento 5 stelle e Matteo Salvini Lega, e promuovono la flat tax proposta da tutta la coalizione di centrodestra. Noi – ha dichiarato oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia - dialoghiamo con tutti per arrivare a punti di convergenza [Video]”. La parola chiave di questi giorni sembra ...