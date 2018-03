Rifiuti | 200mila tonnellate raccolte e una differenziata di oltre il 65% | la friulana NET

meteoweb.eu

: :) Appena pubblicata su - EoipsoUffstampa : :) Appena pubblicata su -

(Di martedì 13 marzo 2018) Circa 200 miladigestiti, una quota di raccoltache supera il 65% e tariffe tra le più basse d’Italia. Sono i dati raggiunti da NET Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017 con un servizio capillare che ha interessato 86 Comuni delle province di Udine e Trieste e servito una popolazione di308mila abitanti. Anche per l’anno scorso, l’azione di NET si è confermata tra quelle più economiche nel panorama nazionale: infatti, secondo l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva 2017, a fronte di una spesa media di circa 300 euro, Udine si è classificata come la seconda città con le tariffe più basse d’Italia, subito alle spalle di Belluno. «I risultati raggiunti sono il frutto di un’operatività calibrata e una gestione oculata, nate da un profondo confronto con gli 86 Comuni ...