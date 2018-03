Ricette cocktail | spritz al caffè e whisky con prosciutto cotto

Cocktail per le feste : 5 Ricette pre e post dinner : I Cocktail sono ideali per un aperitivo o un post dinner, soprattutto in questi giorni di feste. E non è necessario essere abili nel maneggiare lo shaker per stupire i vostri ospiti.Come dimostrano i drink realizzati per i lettori di Vanity Fair.it da alcuni dei più prestigiosi barman italiani: Flavio Angiolillo del Mag di Milano, Leonardo Cappiello del Recreo di Milano, Luca Rossi del Muà Lounge Restaurant di Genova, Riccardo Rossi di Freni e ...