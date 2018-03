Riccardo Uomini e Donne Over cognome | età | altezza e lavoro

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Ida e Riccardo : dopo le lacrime arriva il sereno? (8 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 8 marzo 2018 in onda il Trono Over. Ida Platano e Riccardo di nuovo vicini dopo la lite della scorsa settimana? Novità anche per Sossio Aruta(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Sossio Aruta/ Uomini e Donne - al trono over ancora rivalità con Riccardo? : Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali al trono over di Uomini e Donne? Una nuova dama è arrivata per conoscere i due cavalieri. L'ex calciatore proverà a riavvicinarsi a Ida?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:47:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : novità su Ida e Riccardo : Ida Platano e Riccardo di Uomini e Donne: tutte le novità Maria De Filippi è pronta per approdare nuovamente nel day time pomeridiano di Canale5 con Uomini e Donne. La conduttrice Mediaset oggi pomeriggio tirerà le fila sulle ultime vicende sentimentali del Trono Over e su Ida e Riccardo. Ieri pomeriggio la prima parte del segmento senior della trasmissione ha acceso i riflettori nuovamente su Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La dama di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Sossio e Riccardo ancora rivali : Sossio Aruta e Riccardo rivali a Uomini e Donne Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali a Uomini e Donne. Oggi pomeriggio Maria De Filippi tornerà nel day time di Canale5 con il Trono Over. I primi due appuntamenti del segmento senior della trasmissione sono stati tutt’altro che sciapi. La disputa infinita tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata seguita dalla fine, giudicata sospetta da Gianni, della storia tra Anna e Valter. ...

IDA E Riccardo/ Uomini e Donne - la dama - in lacrime - chiude la conoscenza : "Sei un bugiardo!" : Oggi, giovedì 1 marzo 2018, al trono over di Uomini e Donne ritroveremo Ida Platano e RICCARDO Guarnieri. La coppia è ormai giunta al capolinea.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Ida e Riccardo/ Uomini e Donne : la dama lascia il cavaliere - ma piange quando arriva una rivale : Oggi, giovedì 1 marzo 2018, al trono over di Uomini e Donne ritroveremo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia è ormai giunta al capolinea.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:56:00 GMT)

IDA E Riccardo/ Uomini e Donne - pioggia di critiche per il cavaliere : un dettaglio non perdona : Al trono over di Uomini e Donne continua il faccia a faccia tra Ida e RICCARDO. La dama ascolterà il consiglio di Tina Cipollari di chiudere con lui?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:23:00 GMT)

DONATELLA LOPAR - CHI È?/ Uomini e donne : la dama corteggiata sia da Riccardo che da Tomas : DONATELLA LOPAR, chi è? Uomini e donne, Trono Over: sui social mostra un lato b e fisico da paura. Le ultime notizie sulla "dama" che ha messo in crisi Ida e Riccardo(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:51:00 GMT)

Ida e Riccardo/ Uomini e Donne : lei vuole la verità - lui “nicchia“. Come finirà? : Al trono over di Uomini e Donne continua il faccia a faccia tra Ida e Riccardo. La dama ascolterà il consiglio di Tina Cipollari di chiudere con lui?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:33:00 GMT)

Ida - Riccardo e le foto hot di Donatella/ Uomini e Donne - video : la dama è innamorata? : Ida Platano, Riccardo Maria Guarnieri e le foto hot di Donatella Lopar a Uomini e Donne: la personal trainer manda in crisi il rapporto tra la dama e il cavaliere?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:36:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Ida chiude per sempre con Riccardo? : Ida Platano lascerà Riccardo a Uomini e Donne oggi? La delusione sembrerebbe essere il filo rosso che unisce le coppie del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo lo sconforto mostrato ieri da Gemma Galgani, in lacrime per le dure parole di Giorgio Manetti, oggi saranno Ida Platano e Valentina a manifestare tutta la loro delusione. In particolare la dama di Brescia continuerà a non credere a Riccardo. Oggi pomeriggio la terza parte del Trono Over ...

“Un lato B da urlo”. Uomini e Donne : è scandalo per gli scatti hot. La storia tra Ida e Riccardo è andata a rotoli e adesso spunta il mistero delle foto scottanti sul cellulare del cavaliere : ecco chi è Donatella e soprattutto le sue foto : Il trono over richiama sempre l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Normalmente i siparietti più interessanti sono offerti da Gemma Galgani e Tina Cipollari coadiuvate da Giorgio Manetti, ma non solo loro destano grande interesse. Ultimamente abbiamo visto come una delle coppie sia entrata in crisi per un terzo incomodo. Parliamo di Ida e Riccardo che sembravano sulla buona strada per instaurare una relazione seria. Ma ...

IDA - Riccardo E LE FOTO HOT DI DONATELLA/ Uomini e Donne - chi è la donna che li ha messi in crisi : Ida Platano, RICCARDO Maria Guarnieri e le FOTO hot di DONATELLA Lopar. Uomini e Donne, chi è la donna che li ha messi in crisi. Le ultime notizie dopo la puntata del Trono Over(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:52:00 GMT)

IDA E Riccardo/ Uomini e Donne - crisi al trono over : il cavaliere ha mentito? : Oggi al trono over di Uomini e Donne si parla di Ida e RICCARDO. La conoscneza tra i due non procede bene e la dama di Brescia è molto delusa dal comportamento del cavaliere...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:34:00 GMT)