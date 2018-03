Rho Al via il rilancio Mercatino di Corso Garibaldi

Massaggio Time-out dell’Hotel TratteRhof : via stress e dolori alla schiena con un mix di tecniche antiche che risvegliano la forza vitale : Pausa da stress, mal di schiena, tensione. Come? Il team di professionisti della Spa “Monte Silva” all’Hotel Tratterhof, a Maranza in Alto Adige, ha ideato lo speciale Massaggio Time-out. Dedicato in particolare al benessere della schiena, il Massaggio Time-out dell’Hotel Tratterhof fa parte di uno speciale programma di massaggi dedicato proprio a questa parte del corpo, colpita spesso da dolori e tensione. Il Massaggio è caratterizzato da un ...