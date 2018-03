Renzi non irrita Mattarella per stare al centro della scena | la strategia per non perdere

Pd - Paolo Gentiloni dietro le quinte : 'Non regaliamo questo segretario a Renzi' : Matteo Renzi incombe sulla direzione Pd con un comunicato: 'Non mollo. E il futuro prima o poi torna'. Intanto però, le sue dimissioni vengono accettate e Maurizio Martina viene nominato segretario. ...

Renzi "non è causa della sconfitta" e il Rosatellum "aiuta la governabilità". Le difese di Ettore Rosato : La causa della sconfitta del Pd non è Matteo Renzi, la legge elettorale sta avvantaggiando la governabilità. Ettore Rosato non teme di andare controcorrente nella lettura della situazione politica nazionale, all'indomani della Direzione Pd che ha visto le dimissioni di Renzi e il passaggio del partito nelle mani del reggente Maurizio Martina."La causa della sconfitta del Pd, a mio giudizio, non è Renzi" ha detto a Radio 24 ...

Salvini : non uso i miei voti per rimettere in sella Renzi : Non vado al governo con il Pd e non vado al governo per bruciarmi. O si può fare quello che abbiamo promesso o è meglio aspettare ancora. Matteo Salvini riunisce il Consiglio federale del lunedì, in ...

[Il reportage] Renzi barcolla "ma non molla" e vince la sua linea. Per ora. È tregua armata nel Pd : Il premier invece, che ha evitato l'ingresso principale in entrata e in uscita, ha affidato ad un tweet il suo commento: "Le dimissioni di Renzi esempio di stile e coerenza politica. Dalla sconfitta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 marzo : La direzione Renzi non si fa vedere - ma detta ancora la linea anti-Di Maio : Il Pd saluta il rottamatore ma la linea rimane la sua La direzione approva la relazione di Martina: niente governo con Di Maio o Salvini di Wanda Marra 2013, la vera storia di Marco Travaglio Circolano, sui giornaloni e sul web, versioni farlocche del dopo-elezioni del 2013 e del perchè cinque anni fa non si arrivò a una collaborazione di governo fra Pd e 5Stelle. Nell’ansia di giustificare il niet dei pidini odierni con quello dei ...

Pd - Martina : «Guiderò il partito con collegialità - M5S e Lega governino». Renzi : «Mi dimetto ma non mollo» : Il presidente del Pd Matteo Orfini ha aperto la direzione del partito dopo la batosta elettorale con la lettura della lettera di dimissioni di Matteo Renzi che oggi non ci sarà e ha scritto su...

Salvini : gli italiani non ci hanno votato per far tornare Renzi e Gentiloni : Il segretario federale della Lega chiude a governi con il Pd. Vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Meloni e Salvini nella serata di martedì

Berlusconi apre a larghe intese - Salvini : 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al governo' : Il leader della Lega ai suoi: riprendere tutto come prima del voto, tutti in giro nei collegi, no a governi-pastrocchio o minestrone'. Tra Carroccio e forzisti non c'è ancora accordo neanche sulla ...

Lega - Salvini : “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare” : Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Direzione Pd - già archiviato il “no ai caminetti” di Renzi. Adesso le primarie non le vuole più nessuno : Le primarie del Partito democratico? Rottamate. A una settimana di distanza dalle parole di Matteo Renzi nella conferenza stampa post-elettorale, contro i “caminetti” e contro l’ipotesi di scegliere un reggente del partito, tutte le aree del Pd, dai renziani stessi alle diverse minoranze dem, allontanano l’ipotesi di primarie per la nuova segreteria. “Serve un segretario eletto dalle primarie. Lo dico con grande ...

Renzi dopo la sconfitta non va nemmeno alla direzione PD : il “caminetto” è la sua newsletter : Renzi sparisce dalla direzione ma parla e scrive dappertutto. alla fine il suo peggior consigliere è lui stesso. Come sempre.Continua a leggere

Direzione Pd - Martina per il dopo Renzi/ Video - diretta : “elezioni - sconfitta netta”. Congresso non subito : Direzione Pd, Video e diretta senza Matteo Renzi: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Martina, "guiderò partito con collegialità"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Direzione Pd - Martina 'Governino Lega e M5s'. Renzi assente 'Mi dimetto ma non mollo' : ROMA - E' la prima Direzione Pd del post Renzi, una Direzione che inizia con la lettura della dimissioni del segretario dem, assente. Solo poche parole le sue, poi Maurizio Martina , il vicesegretario,...