Regno Unito | il fiume Tame è il più inquinato del mondo dalla plastica

Il mercato dell'arte torna a crescere - Cina supera Regno Unito : ... come i 450 milioni di dolalri pagati per il Salvator mundi di Leonardo da Vinci in un'asta da Christie's.Gli Usa sono il mercato più grande al mondo e rappresentano il 42% del valore delle vendite, ...

Avvelenamento da gas nervino : Russia e Regno Unito rimbalzano le accuse : La premier britannica, Theresa May, non ha certo intenzione di lasciar trascorrere mesi o settimane per conoscere le responsabilità di quella che è stata soprannominata una vera e propria “spy story”. Senza passare dal via, la May ha dichiarato, durante un discorso al Parlamento britannico, che “molto probabilmente” è Mosca ad essere responsabile dell'Avvelenamento di Sergey Skripal, anticipando la notizia della convocazione dell'ambasciatore di ...

Ecco i giochi più venduti del 2017 nel Regno Unito : E' arrivata una nuova ondata di dati per quanto concerne le vendite di giochi nel Regno Unito nel 2017.Vediamo dunque insieme la classifica dei 20 giochi più venduti del 2017, riportata da Nintendoeverything. Oltre alla classifica, possiamo trarre anche qualche interessante considerazione sui prezzi dei giochi: possiamo vedere un aumento dei prezzi de giochi rispetto all'anno precedente del 2,5% dovuto a Nintendo Switch. Inoltre, altra cosa ...

Governo Regno Unito pensa di limitare l'uso dei social per i giovani - : Il ministro della Cultura e del Digitale Matt Hancock vorrebbe imporre a Twitter, Facebook e Instagram di disconnettere gli utenti dopo un certo numero di ore trascorse online. Il tempo varia in base ...

Regno Unito : bene la produzione industriale - preoccupa settore costruzioni : L'agenzia ONS si è riferito al settore come 'l'anello debole' dell'economia britannica. La principale componente dietro ai cali è stata quella delle che private, un elemento che ridimensiona le ...

Regno Unito - deficit commerciale aumenta a gennaio : Si amplia il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna , che si attesta a gennaio a 12,3 miliardi di sterline rispetto al passivo rivisto di 11,7 miliardi registrato nel mese ...

“Ecco il nuovo Royal Baby” : sesso e nome del terzo figlio di Kate Middleton e William. I dettagli del lieto evento che sta appassionando il Regno Unito : Ancora un mese al grande evento, quello che ogni suddito britannico degno di questo nome attende ormai trepidante. Fra una trentina di giorni, infatti, verrà alla luce il Royal Baby numero tre, allargando così ulteriormente la famiglia più seguita, spiata e chiacchierata del Regno Unito. Proprio perché siamo in Gran Bretagna, nazione dove pronostici e azzardo sono all’ordine del giorno non solo quando si parla di sport, è già ...

Regno Unito - l’ex spia russa Skripal e la figlia avvelenati con un agente nervino. Scotland Yard : “Volevano ucciderli” : Per avvelenare l’ex spina russa Sergei Skripal e la figlia Yulia è stato utilizzato un agente nervino. “Un tentativo di omicidio”, secondo i vertici di Scotland Yard che si basano sulle prove mediche e chimiche, oltre che sui sintomi mostrati dalle vittime, ritrovate domenica riverse su una panchina vicino a un centro commerciale a Salisbury. Il responsabile dell’antiterrorismo Mark Rowley si è limitato a dire che la ...

Elezioni - Regno Unito spera in governo 'morbido' sulla Brexit : ... ha dichiarato Salvini al capo della redazione Affari internazionali del Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, in trasferta a Roma per seguire da vicino le conseguenze del voto sulla politica estera ...

Salute : troppi extralarge nel Regno Unito - piano per -20% calorie entro il 2024 : Anche i britannici fanno i conti con l’epidemia di chili di troppo. Così l’agenzia governativa Public Health England ha deciso di correre ai ripari, invitando i produttori a ‘tagliare’ le porzioni di pizza, pasti pronti, carne processata e piatti a portar via. Non solo, la richiesta all’industria alimentare è anche quella di scegliere ingredienti più sani e incoraggiare il pubblico a scegliere piatti meno calorici. ...

Un’ex spia russa è stata ricoverata per sospetto avvelenamento nel Regno Unito : Sergei Skripal è stato trovato privo di sensi a Salisbury, dopo essere entrato in contatto con una sostanza non ancora identificata The post Un’ex spia russa è stata ricoverata per sospetto avvelenamento nel Regno Unito appeared first on Il Post.

