Regione Abruzzo | dopo la debacle Pd lasciano due assessori di D’Alfonso | “Persa la

Elezioni - Corecom all’Agcom : “Sanzionate la Regione Abruzzo - vìola la par condicio favorendo il presidente D’Alfonso” : È presidente della Regione Abruzzo in carica. Ma anche candidato a Palazzo Madama come capolista nel proporzionale per il Partito democratico. E nella sua doppia veste di governatore e aspirante senatore, Luciano D’Alfonso avrebbe violato a più riprese la legge sulla par condicio. Lo dice il Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le comunicazioni presieduto da Filippo Lucci che ha proposto all’Agcom, l’Autorità garante per le comunicazioni, ...

Allerta maltempo in Abruzzo - riunione operativa in Regione per gestione eventuali emergenze : L'Aquila - Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell'incontro l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani ...

L'Abruzzo si prepara all'emergenza maltempo : riunione operativa tra Regione - Prefetture e Protezione civile : Approfondimenti Piano neve fallimentare ma la Provincia replica: 'Sulla circolazione stradale non ci sono stati disservizi' 24 gennaio 2017 La Provincia ha speso più di 4 milioni di euro per tamponare ...

Maltempo Abruzzo : riunione in Regione - fatto il punto sulla viabilità : Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell’ondata di Maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità, sottolinea la Regione riferendo che “le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i ...

18 milioni per le strade della Provincia dell'Aquila dalla Regione Abruzzo - Abruzzo in Video : ... negli ultimi anni, da eventi e catastrofi che hanno stremato e logorato la popolazione e le sua economia. Queste risorse, unitamente alla programmazione e l'impegno dell'Amministrazione, potranno ...

Rigopiano - carabinieri negli uffici della Regione Abruzzo : sequestrati tutti verbali del Comitato neve e valanghe : A poco più un anno di distanza dalla tragedia dell’hotel di Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone, la procura di Pescara è tornata a perquisire gli uffici della Regione Abruzzo, per acquisire nuovi atti utili all’inchiesta che sta cercando di stabilire le responsabilità dell’accaduto. Sono stati sequestrati tutti i verbali del Co.re.ne.va., l’ente di supporto alla Giunta regionale per le problematiche ...

Regione Abruzzo : pubblicato bando misura investimenti Ocm vino : Roma, 18 gen. (askanews) E' stato pubblicato oggi sul sito della Regione Abruzzo, il bando della 'misura investimenti', previsto dal Piano Regionale dell'OCM vino (Organizzazione Comune del Mercato). ...

Maltempo : la Regione Abruzzo consegna un mezzo spartineve al comune di Campotosto : La Regione Abruzzo, attraverso la protezione civile regionale, viene in soccorso dell’amministrazione di Campotosto (Aq) mediante assegnazione temporanea e gratuita di un mezzo spartineve (Unimog U-20 Mercedes), appena allestito con lama a vomere e spargisale. Il mezzo è stato consegnato questa mattina, presso la ‘Casa di accoglienza’ realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana), alla presenza degli uomini del ...

Presentata ufficialmente la “Carta per la lotta agli incendi boschivi nella Regione Abruzzo” : Dopo i roghi della scorsa terribile estate le 20 Associazioni firmatarie del presente documento, insieme a 5 organizzazioni scientifiche (Università della Tuscia Viterbo; Sabina Universitas Rieti; Società Italiana per il Restauro Forestale; Società Italiana di Scienze della Montagna; Centro Italiano Studi e Documentazione sugli Abeti Mediterranei), organizzarono il 21 ottobre 2017 un convegno a Pescara per riflettere sugli errori commessi e per ...

Presentata ufficialmente la “Carta per la lotta agli incendi boschivi nella Regione Abruzzo” : Venti associazioni dettano le regole su prevenzione, emergenza e restauro Tra i punti qualificanti: la preparazione delle squadre e dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento, il divieto totale di caccia per due anni in Abruzzo, l’istituzione di una Procura speciale e l’inserimento del tema nel Piano di adattamento ai cambiamenti climatici Dopo i roghi della scorsa terribile estate le 20 Associazioni firmatarie del presente documento, insieme ...

Rifiuti Roma - dalla Regione Abruzzo l'ok per 39mila tonnellate : L'Aquila - Dall'Abruzzo c'è l'ok ad accogliere i Rifiuti di Roma per 90 giorni e per una quantità massima di 39mila tonnellate, distribuite su tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Lo prevede la delibera n.1 del 2018 approvata poco fa dalla Giunta regionale abruzzese, relativa all'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio. C'è quindi il via libera da parte della ...

Via libera dalla Regione Abruzzo : accoglierà i rifiuti di Roma per 90 giorni : Il governatore D'Alfonso: abbiamo agito per solidarietà istituzionale. Saranno conferite un massimo di 39mila tonnellate in tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli

Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida al Senato : Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida alle elezioni politiche, dopo tre anni e mezzo di mandato. Lo riportano Il Centro e il Messaggero. Secondo quanto riporta il primo quotidiano, il presidente della giunta regionale si candiderà al Senato.Il Messaggero racconta altri dettagli sulla decisione di D'Alfonso. In primis, il governatore sarà indicato come candidato nel collegio uninominale. La ...

Elezioni : D'Alfonso si candida al Parlamento - si riapre la corsa per la Regione Abruzzo? : Nella vita, come in politica, non si può mai dire mai. La decisione di puntare Roma riapre, inevitabilmente, i giochi al Palazzo dell'Emiciclo regionale con l'indizione delle nuove Elezioni anche per ...