Real Balduina sul tetto d' Italia | Terry Saraniti bomber di Coppa

(Di martedì 13 marzo 2018) Ha firmato una tripletta in semifinale per poi aprire le danze con il gol dell'1-0 dopo appena 49 secondi nella finalissima che ha regalato la primadi A2 femminile di calcio a 5 alle romane del. Teresa, classe '93, professione pivot, ha vestito così i panni di protagonista nella Final Four diche ha avuto luogo nello scorso week-end a Bari. La talentuosa atleta siciliana, proveniente da Agira, piccolo centro della provincia di Enna, continua ad inanellare soddisfazioni nella sua ancor breve carriera: dopo la convocazione in nazionale, ecco arrivare un trofeo prestigioso e per certi versi inaspettato, che la ripaga di tanti sacrifici rendendo orgoglioso anche quel Kolarov (che non è il noto terzino della Roma bensì il papà, dal nickname Cola, in siciliano diminutivo di Nicola) che ha sempre creduto in lei spingendola verso palcoscenici di ...