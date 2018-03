Rc auto | nuovo sito nel mirino

Mariella Mengozzi è il nuovo direttore del Museo dell'automobile di Torino : ... Valter Cantino, Professore Ordinario di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Management all'Università di Torino; Fiorenzo Galli, direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e ...

OUKITEL K10 è il nuovo campione di autonomia - scopritelo nella nostra prova : OUKITEL è tornata sul mercato con un nuovo campione di autonomia. Scoprite OUKITEL K10 nella nostra recensione completa, per vedere quanto dura e come si comporta nell'uso di tutti i giorni. L'articolo OUKITEL K10 è il nuovo campione di autonomia, scopritelo nella nostra prova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Spunta la prima immagine del nuovo progetto degli autori di Limbo e Inside : Playdead, lo studio salito alle cronache grazie a eccellenti produzioni del calibro di Limbo e Inside, ha recentemente annunciato attraverso i propri canali social di essere al lavoro su un nuovo progetto, non volendo però rivelare nulla del nuovo videogioco fatta eccezione di una affascinante concept art.L'immagine rappresenta una figura umana in prossimità dell'entrata di quello che sembra un enorme tunnel, che si affaccia su bianche distese ...

Gli autori di Limbo e Inside sono a lavoro su un nuovo progetto : Playdead, lo studio salito alle cronache grazie a eccellenti produzioni del calibro di Limbo e Inside, ha recentemente annunciato attraverso i propri canali social di essere al lavoro su un nuovo progetto, non volendo però rivelare nulla del nuovo videogioco fatta eccezione di una affascinante concept art.L'immagine rappresenta una figura umana in prossimità dell'entrata di quello che sembra un enorme tunnel, che si affaccia su bianche distese ...

Luigi Di Maio - il nuovo M5s e la grande paura : i nuovi eletti troppo autonomi e di sinistra : C'è una grande paura dentro il Movimento 5 Stelle uscito trionfalmente dalle urne del 4 marzo: l'esercito dei 250 nuovi eletti, su 303 complessivi. Venerdì pomeriggio Luigi Di Maio li riunirà tutti in ...

Lenovo S5 è un nuovo campione di autonomia che sarà presentato il 20 marzo : Dal social network cinese Weibo arrivano alcune novità per i fan di Lenovo da Chang Cheng. Il dirigente della società e ex CEO di ZUK ha annunciato la prossima presentazione di un nuovo smartphone campione di autonomia. Si tratta del Lenovo S5, un dispositivo di cui si sa ancora ben poco che sarà presentato il prossimo 20 marzo. L'articolo Lenovo S5 è un nuovo campione di autonomia che sarà presentato il 20 marzo è stato pubblicato per la prima ...

Guidare ruspe e sfasciare automobili : a Las Vegas un nuovo «parco dei divertimenti» : Le passioni sono il «motore» della vita e, in questo caso, ancora di più. Chi tra noi, piccoli Ty Pennington che giocavamo con le macchinine e i caterpillar di plastica, non ha mai sognato di Guidare una ruspa o – ancora meglio – di distruggere con la suddetta ruspa una decappottabile rosso fiammante? Bene, in Nevada, più precisamente a Las Vegas, ora il sogno non è più soltanto un sogno. Nella città della perdizione, del denaro, del gioco ...

Dazi - Trump minaccia di nuovo l'Ue : "Metteremo tasse sulle vostre auto" : Cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Dopo le ritorsioni di Bruxelles su moto e jeans in seguito all'annuncio di Dazi sull'acciaio, il presidente Usa lancia un nuovo avvertimento

Dazi - Trump minaccia di nuovo l’Ue : “Metteremo tasse sulle vostre auto” : Dazi, Trump minaccia di nuovo l’Ue: “Metteremo tasse sulle vostre auto” Cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Dopo le ritorsioni di Bruxelles su moto e jeans in seguito all’annuncio di Dazi sull’acciaio, il presidente Usa lancia un nuovo avvertimento Continua a leggere

Dazi - Trump minaccia di nuovo l'Ue : 'Metteremo una tassa sulle vostre auto' : Dopo le pesanti critiche e ritorsioni Ue alla proposta di Donald Trump sui Dazi sull'acciaio, il presidente Usa minaccia una "tassa" sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. E su Twitter scrive: "...

Enrico Nigiotti : “Nel silenzio di mille parole” è il nuovo singolo del cantautore livornese : Da venerdì 9 marzo, dopo il grande successo de “L’amore è” certificato platino, sarà disponibile online e in radio “Nel silenzio di mille parole”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, caratterizzato da tinte elettriche e parole cantate quasi sottovoce. Pochi semplici accordi suonati dalla chitarra elettrica di Enrico Nigiotti che colorano tutto il brano e sostengono un testo intimo, semplice che, in contrasto con il titolo, fa riecheggiare rime ...

Surface Laptop : un nuovo firmware migliora l’autonomia : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware numerato 135.2114.3.0 per tutti i possessori del Surface Laptop, il primo vero portatile ad essere prodotto dal team guidato da Panos Panay. Nel changelog riportato da Microsoft non vengono menzionati fix di bug e aggiornamenti per la sicurezza ma un’importante novità per quanto concerne l’autonomia del device. Nello specifico, la nuova versione ...

Una canzone per me - l’appello social : Lodovica Comello cerca autori per il suo nuovo singolo : Lodovica Comello dai suoi profili social lancia una nuova iniziativa legata al mondo degli autori di canzoni. Una canzone per me vuole colmare un vuoto: cercare talenti nella scrittura di canzoni di successo, e raccontare questa ricerca attraverso pillole video distribuite sui canali social di Lodovica e su YouTube, in collaborazione con Radio 105 e Rockol. Una canzone per me, come fare Il 26 febbraio Lodovica attraverso una call to action ha ...

Gran Turismo Sport : il nuovo aggiornamento è disponibile e introduce 12 nuove auto : Oggi Polyphony Digital ha rilasciato l'aggiornamento 1.13 di Gran Turismo Sport, il quale risulta disponibile per il download su PSN.Come riporta Dualshockers, l'update include tre nuovi eventi per la funzionalità GT League. La Beginner League ottiene Stars & Stripes, la Amateur League ottiene il Vision Gran Turismo Trophy e la Professional League riceve l'F1500 Championship.Inoltre, un nuovo round verrà aggiunto alla Sunday Cup, alla ...